La fallida d’Assegurances Generals i Carlemany evidencia un dèficit de 43,4 milions amb més de 500 afectats

La Sala Magna de la Seu de la Justícia ha acollit aquest dimecres la segona Assemblea de Creditors d’Assegurances Generals SA (AGA) i Carlemany SA, així com l’extensió del procediment als antics dirigents de les societats. En la sessió, els administradors concursals han confirmat un dèficit de 43,4 milions d’euros, derivat d’uns passius totals de 64,7 milions enfront d’actius valorats en 21,3 milions. Segons les dades exposades, un 35% d’aquests actius ja ha estat liquidat, mentre que la resta depèn de processos judicials i de liquidació pendents.
Pel que fa a l’abast de la fallida, els actius personals acreditats dels antics responsables ascendeixen a 31,1 milions d’euros. Aquests hauran de servir tant per cobrir deutes propis, estimats en 17,8 milions, com per compensar parcialment el dèficit de les dues societats. En conjunt, s’han registrat passius per un total de 82,5 milions i actius identificats per valor de 52,4 milions, dels quals només 8,6 milions són líquids. La resta —43,8 milions— continua pendent de procediments legals. En total, hi ha 645 crèdits inscrits, corresponents a més de 500 persones afectades, ja que alguns creditors acumulen més d’una reclamació.
La trobada ha tingut com a objectiu actualitzar la informació sobre la situació patrimonial i judicial, així com detallar les fases següents de la liquidació. Els pròxims mesos seran clau per avançar en les subhastes i vendes d’actius, resoldre litigis a Luxemburg i Suïssa en relació amb la Sicav Cosmos-Lux i, eventualment, incorporar nous actius derivats de procediments a Espanya. Els creditors també han pogut plantejar qüestions i participar en votacions sobre aspectes de la gestió del procés, amb l’objectiu de reforçar el control col·lectiu i la transparència.
En la sessió anterior, celebrada el març passat, es va establir un balanç provisional que xifrava els passius en més de 80 milions i els actius en uns 49 milions. Aquella primera trobada va servir per presentar la relació de crèdits i la seva viabilitat de cobrament, així com per donar a conèixer l’inventari inicial d’actius i passius. Ara, amb dades actualitzades, s’ha concretat l’abast del dèficit i s’han detallat les línies d’actuació pendents dins del procés concursal