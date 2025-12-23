La factura elèctrica pujarà entre un i dos euros amb l’actualització de les tarifes de FEDA per a l’any vinent

La factura elèctrica de les llars s’incrementarà entre un i dos euros mensuals en funció del consum. Aquesta és la principal conseqüència de l’actualització de les tarifes elèctriques de FEDA per a l’any 2026, aprovada pel Govern aquest dimarts en Consell de Ministres, amb un augment del 2,8% alineat amb la variació interanual de l’IPC del mes de novembre.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha subratllat que la revisió de les tarifes s’ha situat “molt per sota del que podria haver estat” i ha remarcat que no s’ha volgut traslladar més pressió econòmica a la població. “Parlem d’un o dos euros al mes, que poden suposar alguna dificultat puntual, però entenem que és molt assumible per al conjunt de la ciutadania”, ha afirmat, tot recordant que la decisió arriba un cop superada la fase més aguda de la crisi energètica.
Casal ha destacat que FEDA opera en un context global canviant i exposat a riscos elevats, però que disposa de contractes a llarg termini que permeten garantir el subministrament elèctric al país amb estabilitat. En aquest sentit, ha assenyalat que “és un sector clau que pot patir tensions, però FEDA ha pogut assegurar que tota la ciutadania disposi d’energia en condicions competitives”, alhora que ha desvinculat aquesta actualització tarifària d’altres projectes nacionals no relacionats directament amb els recursos energètics.
Segons ha detallat el Govern, l’increment s’aplica de manera uniforme a totes les tarifes i trams de consum, amb l’excepció de la tarifa bonificada, que es mantindrà congelada per continuar protegint les persones en situació de vulnerabilitat. Casal ha remarcat que “la revisió respon estrictament a l’actualització de l’IPC del 2,8%” i que, encara que el tancament de l’any pugui situar la inflació per sobre d’aquest percentatge, les tarifes no patiran cap variació addicional.
En termes pràctics, l’Executiu calcula que l’augment serà d’aproximadament un euro al mes per a les llars amb un consum mitjà sense calefacció elèctrica, mentre que per a aquelles que sí que en tenen l’impacte serà d’uns dos euros mensuals. Tot i l’actualització, el Govern ha insistit que els preus de l’electricitat a Andorra continuen sent fins a un 40% inferiors als dels països veïns i que es mantindran clarament per sota de l’entorn.
Pel que fa a la tarifa bonificada, la seva congelació farà créixer el diferencial respecte de la tarifa domèstica general, que passarà a ser del 20% en el primer tram de consum i fins al 58% en els trams més elevats. Aquesta decisió, segons el comunicat oficial, respon a la voluntat de reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables sense trencar la coherència global de la política tarifària.
L’actualització també afecta l’enllumenat públic, amb un nou esquema de contribució per part dels comuns. A partir del 2026, les corporacions parroquials hauran d’assumir el 75% del cost associat als termes d’energia i potència, consolidant l’eliminació del descompte total aplicat abans de la crisi energètica.