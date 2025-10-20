La diagnosi de l’actual POUP de la capital mostra que la parròquia podria créixer fins a les 76.000 persones

El Centre de Congressos ha acollit aquesta tarda el darrer taller deliberatiu del Consell Consultiu del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV), en el qual s’ha fet el retorn de la diagnosi de l’actual i s’han presentat 11 reptes que s’hauran de plasmar en el nou. Entre ells, destaca el demogràfic. El vigent POUP de la capital –des del 2017–, ha destacat el cònsol major, Sergi González, avança que la parròquia podria créixer fins a les 76.000 persones, xifra que “no podem sostenir”.
En aquest sentit, González ha assenyalat que aquesta dada l’han d’intentar rebaixar tenint en compte tot el teixit d’Andorra la Vella. “Toca veure quina és la quantitat de gent que pot suportar i fins a on podem créixer per tenir qualitat de vida”, ha indicat el mandatari, esmentant que cal tenir en compte els reptes de futur per, entre altres, els joves i la gent gran. De fet, la capital és una de les parròquies “on la gent s’està fent més gran”, ha afegit González, per la qual cosa s’ha de començar a fer polítiques en aquesta línia, com per exemple la de l’antiga residència de l’hotel Jaume I.
Alguns dels altres reptes marcats tenen a veure amb el parc d’habitatge, la mobilitat, les oportunitats econòmiques, l’espai verd o el patrimoni. Pel que fa al primer aspecte, tot i que ja s’està treballant al respecte, González ha recalcat que tant el Govern com la seva corporació “hem de fer un pas endavant”. També ha parlat de la diversificació econòmica, recordant que l’Executiu també s’hi ha posat mans a l’obra i que des del seu comú “estem col·laborant”, i ha plantejat una qüestió envers les zones industrials: “S’ha de tenir a la Comella, o la podem fer a l’entrada de la parròquia? O hi ha altres parròquies que ja tenen un sòl industrial o logístic que poden oferir?“. Amb tot plegat, ha assenyalat que els 11 reptes han de ser els “vectors que ajudin a planificar el nou paradigma i situació que ens trobarem a Andorra la Vella”.
Cal tenir en compte que els tallers deliberatius han comptat amb 40 associacions i col·legis professionals, i que més de 1.200 persones han participat en l’enquesta ciutadana. Ara, l’equip redactor treballarà durant tres mesos per “baixar” els diferents reptes i, complint amb els terminis, entre el juny i el juliol estarà disponible el POUPAV per fer-lo públic i que s’hi puguin fer esmenes.