La darrera campanya de donació de la Creu Roja s’enceta amb la voluntat de cloure l’any amb 1.500 oferiments

El Lycée Comte de Foix acull, des d’avui i fins al divendres, la darrera campanya de donació de sang de la Creu Roja. Les inscripcions, com en les anteriors edicions, s’enfilen a un aproximat de 140 diàries, i de donar-se el cas, l’acció global de l’ens no governamental arribaria molt a prop dels 1.500 oferiments en el recompte anual. «Andorra som una societat molt solidària, i amb molta gent jove», ha celebrat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, afegint que «des de fa molt de temps les campanyes són un èxit» i que aquestes 1.500 donacions les tenen pràcticament garantides any rere any, «i això està molt bé».
Saurí ha recordat que la sang «no la podem treure d’enlloc més que a través d’una donació solidària i voluntària d’un ésser humà». Ni d’animals, ni de sang sintètica. I que és una acció que pren més importància quan es tracta de perfils específics, els quals «ja tenen una sensibilitat». És el cas del Jordi, qui no ha dubtat sumar-se a la iniciativa, tot i els nervis inicials: «Empatitzar amb les persones més requerides és un bé important». «És un gest de simpatia que implica salvar la vida d’aquells que no estan bé», ha citat una altra donant.
Ara, amb la inscripció prèvia, tot el procés és molt més senzill, però entorn un 20% de les donacions diàries previstes no acaben tenint lloc. Un 10%, perquè no es presenten, i el percentatge restant, perquè no resulten ser aptes per donar. En aquest sentit, el secretari general de la Creu Roja Andorrana ha fet una crida a tothom que s’hi vulgui acostar durant aquests tres dies, ja que les persones sense cita es «mirarà d’encabir-les».
Demanat pel procediment, Saurí l’ha comentat: «El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ve aquí, extreu la sang i la porta a processar». Posteriorment, s’emmagatzema durant no gaires dies, «perquè té una caducitat», i és la mateixa empresa pública de la Generalitat la que es dedica a repartir-la segons les necessitats que hi hagi als diferents centres hospitalaris.