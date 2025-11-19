Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Persones donant sang, aquest migdia al Lycée Comte de Foix. | El Periòdic / P.F.Q.
Pol Forcada Quevedo
Acció solidària

La darrera campanya de donació de la Creu Roja s’enceta amb la voluntat de cloure l’any amb 1.500 oferiments

Saurí recorda que la sang "no la podem treure d'enlloc més que d'un ésser humà", una acció que pren més importància en cas de perfils específics

El Lycée Comte de Foix acull, des d’avui i fins al divendres, la darrera campanya de donació de sang de la Creu Roja. Les inscripcions, com en les anteriors edicions, s’enfilen a un aproximat de 140 diàries, i de donar-se el cas, l’acció global de l’ens no governamental arribaria molt a prop dels 1.500 oferiments en el recompte anual. «Andorra som una societat molt solidària, i amb molta gent jove», ha celebrat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, afegint que «des de fa molt de temps les campanyes són un èxit» i que aquestes 1.500 donacions les tenen pràcticament garantides any rere any, «i això està molt bé».

Saurí ha recordat que la sang «no la podem treure d’enlloc més que a través d’una donació solidària i voluntària d’un ésser humà». Ni d’animals, ni de sang sintètica. I que és una acció que pren més importància quan es tracta de perfils específics, els quals «ja tenen una sensibilitat». És el cas del Jordi, qui no ha dubtat sumar-se a la iniciativa, tot i els nervis inicials: «Empatitzar amb les persones més requerides és un bé important». «És un gest de simpatia que implica salvar la vida d’aquells que no estan bé», ha citat una altra donant.

Una infermera iniciant el procés de donació. | El Periòdic / P.F.Q.

Ara, amb la inscripció prèvia, tot el procés és molt més senzill, però entorn un 20% de les donacions diàries previstes no acaben tenint lloc. Un 10%, perquè no es presenten, i el percentatge restant, perquè no resulten ser aptes per donar. En aquest sentit, el secretari general de la Creu Roja Andorrana ha fet una crida a tothom que s’hi vulgui acostar durant aquests tres dies, ja que les persones sense cita es «mirarà d’encabir-les».

Demanat pel procediment, Saurí l’ha comentat: «El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ve aquí, extreu la sang i la porta a processar». Posteriorment, s’emmagatzema durant no gaires dies, «perquè té una caducitat», i és la mateixa empresa pública de la Generalitat la que es dedica a repartir-la segons les necessitats que hi hagi als diferents centres hospitalaris.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
La vintena de pisos assequibles de l’antic hotel Hermus tindran una renda mensual d’entre 416 i 602 euros
Concòrdia reclama la compareixença de Tor per donar explicacions sobre l’impacte de l’Entry/Exit al país
L’Escola Andorrana activa millores clau per modernitzar el funcionament i l’orientació educativa del sistema

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Un 16% de permisos per a la temporada no compleixen els requisits, tot i que el Govern manté que aquesta no perilla
  • Societat
L’UCA registra 879 pacients durant el 2024, el volum més alt en cinc anys i un increment del 51% respecte al 2020
  • Societat
L’Executiu adjudica per més de 4,34 milions anuals el servei d’helicòpter a Heliand per al període 2026-2031
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El ‘Neret’ del Poblet de Nadal creix amb una inversió de 27.000 euros, 41 artistes i ampliant l’oferta gastronòmica
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià atura el revestiment de la façana del Centre Cultural Lauredià pel despreniment d’una peça d’alumini
  • Parròquies, Societat
Constituït el nou Consell de Joves d’Andorra la Vella amb representants de sis centres educatius del país
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu