La darrera campanya de donació de sang de la Creu Roja suma 224 donacions efectives i 30 nous donants

La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra ha recollit un total de 249 donacions, de les quals 224 han estat efectives. A més, s’hi han inscrit 30 nous donants al registre. Paral·lelament, 24 persones s’han inscrit per a la donació de medul·la òssia.
Pel que fa al perfil dels participants, 141 van ser homes i 108 dones. La franja d’edat amb més donants va ser la de 45 a 54 anys (66 persones), seguida de la de 35 a 44 anys (56) i la de 55 a 64 anys (45). Quant als grups sanguinis, el més freqüent va ser l’O positiu, amb 80 donants, seguit de l’A positiu, amb 78. També hi van participar 24 persones amb A negatiu, 17 amb O negatiu i 17 amb B positiu.
La Creu Roja Andorrana destaca que aquestes xifres permeten garantir el subministrament de sang necessari per a situacions d’emergència i per a pacients que la requereixen. La propera campanya es farà del 19 al 21 de novembre al Lycée Comte de Foix.