Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment de la campanya de donació de sang a l'UdA. | ANA / E.M.
El Periòdic d'Andorra
Campanyes en col·laboració amb l'UdA

La darrera campanya de donació de sang de la Creu Roja suma 224 donacions efectives i 30 nous donants

La franja de 45 a 54 anys concentra el nombre més alt de persones donants, amb 66 participants enguany

La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra ha recollit un total de 249 donacions, de les quals 224 han estat efectives. A més, s’hi han inscrit 30 nous donants al registre. Paral·lelament, 24 persones s’han inscrit per a la donació de medul·la òssia.

Pel que fa al perfil dels participants, 141 van ser homes i 108 dones. La franja d’edat amb més donants va ser la de 45 a 54 anys (66 persones), seguida de la de 35 a 44 anys (56) i la de 55 a 64 anys (45). Quant als grups sanguinis, el més freqüent va ser l’O positiu, amb 80 donants, seguit de l’A positiu, amb 78. També hi van participar 24 persones amb A negatiu, 17 amb O negatiu i 17 amb B positiu.

La Creu Roja Andorrana destaca que aquestes xifres permeten garantir el subministrament de sang necessari per a situacions d’emergència i per a pacients que la requereixen. La propera campanya es farà del 19 al 21 de novembre al Lycée Comte de Foix.

Comparteix
Notícies relacionades
Joan Plaza fixa l’objectiu de la temporada: “Aconseguir les dotze victòries per no baixar, a partir d’aquí, el cel”
L’Atlètic Amèrica no competirà aquesta temporada a la Segona Divisió per problemes econòmics i administratius
Un caçador ingressa a la UCI amb traumatisme toràcic i fractures costals després d’un rescat nocturn al Francolí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El públic respon amb gran afluència a l’inici de les jornades populars de l’Andorra Taste al Prat del Roure
  • Societat
Gili afirma que les agressions són “un problema de país” i insta Educació a estar “molt alerta” perquè són joves escolaritzats
  • Societat
El preu de l’habitatge es manté a l’alça i s’enfila a tocar els 4.300 euros el metre quadrat, el doble que fa vuit anys
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Ordino aprova la construcció del “pulmó verd” i espera tenir enllestit el projecte a l’estiu de l’any vinent
  • Parròquies, Societat
Canillo presenta la reforma del Palau de Gel i un projecte d’embelliment urbà per un cost de gairebé sis milions d’euros
  • Cultura, Parròquies
Albert Pla se suma una 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella que aposta per la diversitat i noves propostes
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu