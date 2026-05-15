Mobilitat al centre del país

La Cursa Illa Carlemany provocarà diumenge talls i afectacions viàries al centre d’Andorra la Vella i Escaldes

El carrer de la Unió quedarà restringit des de les 09.45 hores i el recorregut romandrà tancat fins a les 11.30 hores per permetre el desenvolupament

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany registraran aquest diumenge diverses afectacions viàries amb motiu de la celebració de la Cursa Illa Carlemany. El dispositiu previst obligarà a tallar diferents carrers del centre durant el matí per permetre el desenvolupament de la prova esportiva. El tancament general del recorregut s’allargarà entre les 10.10 i les 11.30 hores, tot i que algunes vies quedaran restringides abans. És el cas del carrer de la Unió, que romandrà tallat des de les 09.45 hores fins a les 11.30 hores.

També hi haurà limitacions de circulació al carrer Consell de la Terra, concretament al tram comprès entre el carrer de la Unió i Arnaldeta de Caboet. A més, el carrer Príncep Benlloch tindrà restriccions de pas fins a la zona de l’Estela. Davant aquestes afectacions, es recomana evitar circular pel centre del país durant la franja horària de la cursa i preveure els desplaçaments amb temps suficient.

La cursa Illa Carlemany busca superar els 4.000 participants i reforçar la pràctica esportiva entre la població

