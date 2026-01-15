La CRT serà una realitat al març i inclourà una ‘app’ per fer reserves, controlar el trajecte i fer pagaments en línia

La Central de Reserves de Taxis única (CRT) estarà operativa abans de finals de març i es convertirà en l’eix vertebrador del nou model de contractació del servei de taxi al país. La plataforma permetrà centralitzar totes les peticions, assignar el vehicle més òptim i operar a través de diversos canals digitals, amb una aplicació mòbil que facilitarà les reserves, el seguiment del trajecte i el pagament en línia, sense eliminar l’opció d’efectiu. Aquest és el principal compromís del conveni signat entre City Xerpa, l’Associació de Taxis Interurbans (ATI) i l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), presentat aquest dilluns en roda de premsa.
El CEO de City Xerpa, Bernat Altimir, ha explicat que el projecte ja ha entrat en fase d’execució i que el calendari està marcat. “Entrem a una fase d’execució del projecte” i “la implementació serà pas a pas, amb data límit el 31 de març”, ha afirmat. En aquest sentit, ha detallat que el desplegament del call center serà previ i orientat directament al públic, amb l’objectiu d’evitar serveis buits i millorar l’eficiència del sistema. “No volem que hi hagi serveis buits. Amb l’aplicació ho aconseguirem”, ha remarcat.
La segona pota clau del projecte és el desplegament dels canals digitals de contractació. La futura aplicació Taxi Andorra serà una eina senzilla i multilingüe que permetrà reservar un taxi en segons, conèixer el temps d’espera i fer el seguiment del vehicle. Aquest mateix servei també s’integrarà dins de l’aplicació de City Xerpa. A més, s’habilitaran altres vies de contractació, com una web i un canal de WhatsApp associat a una numeració curta de tres dígits, que permetrà compartir la ubicació del client i formalitzar la reserva de manera directa.
Pel que fa als pagaments, l’aplicació incorporarà el prepagament, tot mantenint el pagament en efectiu com a opció. Un dels punts que encara s’està treballant és el sistema de tarificació. Altimir ha explicat que tecnològicament hi ha dues vies possibles: mantenir el taxímetre o avançar cap a una tarifa tancada per trajecte basada en quilòmetres i distància. “A l’aplicació, el client tindrà diverses opcions” i “la tarificació tancada per viatge és molt important”, ha indicat, tot afegint que totes les combinacions són viables i que la decisió final dependrà principalment de Govern, però també del consens del sector i de la predisposició dels professionals.
Des de l’ATI, el seu president, Armand Godoy, ha recordat que el reglament vigent obliga actualment a utilitzar el taxímetre. “El reglament està clar” i “estem obligats a utilitzar el taxímetre per poder donar servei”, ha assenyalat, deixant clar que qualsevol canvi en aquest àmbit haurà d’arribar més endavant. Godoy també ha volgut agrair el suport dels socis i ha destacat l’esforç inversor de City Xerpa, subratllant que amb la signatura del conveni s’ha formalitzat un contracte entre les associacions i la plataforma i s’ha iniciat un full de ruta clar. Alhora, ha enviat un missatge al Govern per reclamar que el diàleg continuï obert i que es treballi en un nou reglament del sector. “El taxi és un servei públic i una necessitat de país”, ha afirmat.
El projecte acordat s’estructura en cinc blocs i va més enllà de la creació de la CRT i de les aplicacions. Inclou un call center operat per personal del país les 24 hores del dia, la integració del servei de taxi dins de l’app de City Xerpa, els canals alternatius de contractació i un sistema específic per als taxistes que bolcarà totes les peticions a una centraleta intel·ligent per assignar el servei més adequat segons criteris de proximitat. Els impulsors destaquen que l’objectiu és millorar l’experiència de l’usuari, optimitzar el dia a dia dels professionals i incrementar l’ús del taxi, amb una previsió d’augment de la demanda que podria situar-se al voltant del 30%, tot i que encara no està calculada de manera definitiva.
Tant Godoy com el president de l’ATA, Víctor Ambor, han insistit que es tracta d’un projecte inclusiu. Les associacions s’estan assessorant per garantir que totes les parts quedin integrades i que ningú quedi al marge. “Ningú taxista quedarà exempt” i les condicions seran “bàsiques i mínimes”, han reiterat, defensant el caràcter obert de la iniciativa.
Tensió per la possible exclusió de taxistes
La roda de premsa ha viscut un moment de tensió arran de la pregunta d’un professional del sector, que ha demanat si el conveni inclou algun punt que garanteixi que cap taxista quedarà exclòs per no complir futurs requisits. La intervenció ha evidenciat el malestar d’una part del col·lectiu.
Altimir i els presidents de l’ATA i l’ATI han respost que els requisits que s’implementin seran molt bàsics i senzills i que, en principi, no es vol deixar ningú fora del conveni. També han indicat que qualsevol discrepància particular s’haurà de tractar amb els representants legals de cada associació i de la plataforma, reiterant la voluntat d’un projecte integrador.