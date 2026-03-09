Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • A països veïns com Espanya o França les pujades han arribat fins als 20 o 30 cèntims. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Augment moderat al país

La guerra impulsa el preu dels carburants, però amb menys impacte al Principat: “Al voltant dels nou cèntims”

Porqueres destaca que el model de compra amb proveïdors estables ha permès evitar increments tan bruscos com els registrats a Espanya

La tensió internacional, marca per la guerra a l’Orient Mitjà i les fluctuacions del preu del petroli han provocat una pujada dels carburants en diversos països europeus, tot i que a Andorra l’increment ha estat més moderat. Segons ha explicat el president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Asidca), David Porqueres, en declaracions al PERIÒDIC, l’augment mitjà al Principat se situa “al voltant dels nou cèntims” per litre, mentre que a països veïns com Espanya o França les pujades han arribat fins als 20 o 30 cèntims.

En aquest sentit, Porqueres atribueix aquesta diferència principalment al model de subministrament. “La cotització és la mateixa per a tothom, perquè tots comprem en les mateixes condicions”, ha esmentat. Tanmateix, ha remarcat que moltes estacions de servei a l’exterior funcionen amb un sistema de compra constant a diferents proveïdors buscant sempre el preu més baix, les conegudes estacions de baix cost. 

En situacions de tensió als mercats, aquesta pràctica pot provocar increments més bruscos. “Hi ha estacions que compren cada dia a proveïdors diferents i en moments de crisi el producte es pot encarir molt més”, ha assenyalat.

Els preus a una gasolinera del Principat. | Marvin Arquíñigo

Segons el responsable del sector, aquesta dinàmica s’ha fet especialment evident en algunes estacions de servei de baix cost. “La setmana passada hi va haver gasolineres a prop de la frontera que van pujar fins a 25 cèntims d’un dia per l’altre”, ha afirmat.

Malgrat l’augment registrat les darreres setmanes, els carburants continuen sent més barats al Principat que als països veïns. “Avui en dia Andorra és molt més barata que Espanya, tant si compares amb estacions de baix cost com amb les tradicionals, i també és més barata que França”, assegura Porqueres.

“Avui en dia Andorra és molt més barata que Espanya, tant si compares amb estacions de baix cost com amb les tradicionals, i també és més barata que França” – David Porqueres

Les dades oficials també confirmen la tendència a l’alça recent. Segons el Departament d’Estadística, el preu mitjà dels carburants va augmentar al febrer respecte al mes anterior. La gasolina sense plom de 95 octans es va situar en 1,28 euros per litre, amb un increment mensual de l’1,4%, mentre que el gasoil de locomoció va pujar un 4,3%, fins als 1,228 euros per litre.

Tot i això, els preus encara es mantenen per sota dels registrats fa un any. En comparació amb el febrer del 2025, la gasolina de 95 octans és un 8,7% més barata, mentre que el gasoil de locomoció ha disminuït un 7%.

Els preus del carburant a una altra gasolinera d’Andorra. | Marvin Arquíñigo

Pel que fa a l’evolució dels pròxims mesos, Porqueres ha apuntat que el comportament dels preus dependrà en gran mesura de l’evolució del conflicte i dels mercats internacionals. “Divendres vam tancar la cotització internacional a 92 dòlars, aquest matí ha arribat a 120 i ara està al voltant dels 103”, ha apuntalat, tot destacant la volatilitat actual del mercat.

Tot i aquestes fluctuacions, considera que la situació encara es manté lluny de la viscuda durant la crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna. “Hi ha producte al món i aquests moviments són més aviat especulatius a nivell de borsa”, ha ponderat. 

“Avui el mercat es mou molt per reaccions especulatives a cada notícia que surt, però producte n’hi ha al món” – David Porqueres

D’aquesta manera, apunta que mentre no hi hagi problemes reals de subministrament és poc probable que els preus arribin als nivells d’aquell període. “Avui el mercat es mou molt per reaccions especulatives a cada notícia que surt, però producte n’hi ha al món”, ha deixat clar. Així tot, ha advertit que es tracta d’un context molt canviant i que els preus poden variar ràpidament en funció de com evolucionin els esdeveniments internacionals.

En aquesta línia, alguns establiments ja han avançat els nous preus previstos per als pròxims dies, amb la gasolina de 95 octans situant-se al voltant dels 1,385 euros per litre, en consonància amb l’augment d’uns nou cèntims apuntat pel sector.

Comparteix
Notícies relacionades
Canillo presenta la fase 1 de l’estratègia turística: “Passa per buscar atractius que siguin motors durant tot l’any”
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Comencen les obres del passeig del riu, en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Mas sobre els futurs talls a l’RN20: “Hem de trobar la manera que puguin treballar afectant el menys possible”
  • Societat
L’RN20 recupera el trànsit després de setmanes tallada per l’esllavissada entre l’Ospitalet i Ax-les-Thermes
  • Societat, Successos
Denuncien que menors han estat afegits a grups de WhatsApp en què es difonen imatges pornogràfiques
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
  • Parròquies
Comencen les obres del passeig del riu, en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet
  • Parròquies, Societat
Alguns comerciants del Pas de la Casa asseguren que, tot i la reobertura de l’RN20, el comerç continua “mort”
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu