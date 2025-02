La crisi de l’habitatge dificulta l’accés a pisos i impulsa el lloguer d’habitacions compartides

La dificultat creixent per accedir a un habitatge a Andorra ha impulsat molts residents a compartir pis o llogar habitacions en immobles ja ocupats. Aquesta tendència s’observa especialment en sectors com els serveis i la construcció, en què molts treballadors arriben al país sense lligams familiars i es veuen obligats a cercar alternatives habitacionals compartides. L’augment constant del preu del lloguer ha fet que la solució per a moltes d’aquestes persones sigui compartir habitatge, en alguns casos fins i tot compartint habitació amb altres llogaters.

Els portals immobiliaris reflecteixen aquesta realitat, amb ofertes d’habitacions en lloguer que oscil·len entre els 450 i els 900 euros mensuals, depenent de si disposen de bany privat. Aquestes habitacions solen incloure el dret d’ús de zones comunes com la cuina i la sala d’estar. A més, existeix un circuit informal de lloguer que es gestiona a través del boca-orella entre treballadors temporers i altres col·lectius.

Els experts alerten de les possibles repercussions d’aquesta situació en la salut mental. Segons el psicòleg Sergi Garijo, “la inseguretat residencial i la manca d’espai personal poden generar estrès, ansietat i una sensació de vulnerabilitat constant”, la qual cosa pot afectar el benestar emocional i la qualitat de vida de les persones afectades.

En paral·lel al lloguer d’habitacions tradicionals, ha guanyat pes la modalitat del ‘coliving’, un sistema d’habitatge compartit que ofereix habitacions privades amb serveis i zones comunes. Aquesta opció, popular entre joves professionals, emprenedors i nòmades digitals, inclou sovint serveis com neteja, internet d’alta velocitat i activitats per fomentar la interacció entre residents. En els darrers anys, diversos creadors de contingut, com youtubers i influenciadors, han adoptat aquest model a Andorra, compartint xalets o cases grans per reduir despeses i potenciar la col·laboració professional.

Un problema global

Aquest fenomen no és exclusiu d’Andorra. Ciutats com Barcelona i Madrid també han experimentat un augment del preu del lloguer d’habitacions a causa de la demanda creixent i les dificultats d’accés a habitatges complets. Segons un informe de Fotocasa, el preu mitjà del lloguer d’una habitació a Espanya ha superat per primera vegada els 500 euros, amb increments anuals de fins al 14%. La regulació sobre el lloguer de pisos complets ha fet que molts propietaris optin per llogar per habitacions, on la normativa és menys restrictiva. A Barcelona, el 53% de l’oferta de lloguer correspon a habitacions, mentre que a Madrid aquest percentatge arriba al 36%.