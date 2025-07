Ajustos en mobilitat

Ajustaments en les línies d’autobús per donar resposta a les peticions ciutadanes i millorar l’eficiència del servei

L’Executiu obre un període d’avaluació per introduir canvis en el nou model de transport públic implementat el 7 de juliol

El Govern es troba actualment immers en un procés d’ajustament i d’avaluació de com estan funcionant les noves línies d’autobús, després de l’entrada en vigor del nou model el passat 7 de juliol. Tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, l’objectiu és poder incorporar “els ajustaments i modulacions” que siguin necessaris per “gaudir del millor transport públic possible”.

Segons ha subratllat Casal, aquest nou plantejament no respon a una decisió unilateral del Govern, sinó que “neix d’un procés participatiu” que ha tingut en compte la veu dels ciutadans. “Estem recollint les sensibilitats o petites mancances que la ciutadania ens fa arribar per mirar de fer les modificacions que siguin possibles”, ha remarcat el portaveu, afegint que, sempre que les peticions “siguin raonables i trobin encaix dins la nova filosofia”, se’ls donarà resposta.

Aquesta nova xarxa de transport ha estat dissenyada amb l’objectiu de millorar l’eficiència del servei, tant pel que fa als temps d’espera com als temps de trajecte, i per això el Govern insisteix en la necessitat d’un període d’adaptació. “Aquest període d’estiu ha de servir per familiaritzar la ciutadania amb el nou model”, ha assenyalat Casal, tot insistint que no es tracta d’un canvi puntual, sinó d’una transformació estructural del sistema.

El seguiment del funcionament de les noves línies inclou també trobades amb diferents veïns que han expressat les seves inquietuds. Tal com ja va avançar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, aquestes reunions han permès identificar demandes concretes de modificació en els traçats, algunes de les quals podrien ser incorporades si es consideren viables dins del marc establert.

Adjudicades les obres per reforçar la Carretera General 2 a Bordes d’Envalira

D’altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de les obres per reforçar l’estabilitat de la plataforma de la Carretera General 2 a l’altura de Bordes d’Envalira. L’actuació, que es durà a terme a la tardor, té un pressupost de 249.225,29 euros i serà executada per l’empresa Construccions Entrimo.

Segons ha informat el Govern, la intervenció es concentra en un tram de 80 metres en direcció nord, abans d’arribar a la localitat de Bordes d’Envalira. Els treballs es realitzaran amb caràcter urgent, després que les inspeccions tècniques del COEX detectessin degradacions en el mur de sosteniment que podrien comprometre l’estabilitat del vial.

L’actuació inclourà l’enderroc i la reconstrucció parcial del mur de maçoneria, el rejuntament de les parts conservades, la reposició de l’asfalt, la senyalització i l’abalisament del tram afectat en ambdós sentits de circulació, així com la instal·lació d’una barrera de protecció tipus fusta-metall.

L’objectiu principal és “garantir la seguretat de totes les persones que circulen per aquesta via”, segons consta en la documentació oficial.