Campanya nadalenca

El Poblet de Nadal obre convocatòria per al Mercat i el Neret amb inscripcions obertes fins al 22 d’agost

La corporació comunal convida comerciants, artesans i restauradors a participar en un dels espais centrals de la campanya nadalenca

Les inscripcions per participar en el Mercat i el Neret del Poblet de Nadal, que se celebrarà entre el 28 de novembre i el 5 de gener, ja estan obertes. El Comú d’Andorra la Vella informa que els comerciants, artesans, productors agroalimentaris i restauradors interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al 22 d’agost. Tant el Mercat com el Neret s’adrecen especialment a productors i venedors que ofereixen productes o serveis relacionats amb les festes de Nadal, com ara regals, propostes gastronòmiques i artesania creativa.

El Mercat de Nadal, un dels principals atractius del Poblet i que habitualment acull una quarantena de parades, tornarà a ubicar-se a la plaça del Poble. Obrirà els dijous i divendres, de 17.00 a 21.00 hores; els dissabtes, de 12.00 h a 21.00 hores, i els diumenges, de 12.00 h a 20.00 hores. Els dies festius tindran un horari especial, i romandrà tancat el 25 de desembre i l’1 de gener.

Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça pobletdenadal@comuandorra.ad abans del 22 d’agost. Cal adjuntar-hi el registre de comerç, un dossier d’imatges en bona qualitat i una descripció detallada dels productes.