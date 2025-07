Quotes de captura

Banders inicia el recompte anual d’isards al llarg del territori en plena aplicació del nou reglament de caça

L’operació, clau per establir les quotes de captura, coincideix amb l’entrada en vigor de les anelles personals i noves mesures de control cinegètic

El Cos de Banders ha iniciat aquesta setmana el recompte oficial de la població d’isards a tot el territori andorrà. L’operació, que s’estendrà fins a principis d’agost, té per objectiu determinar el nombre d’individus, la seva distribució per sexe i classe d’edat, així com l’estat sanitari general dels exemplars observats. Aquestes dades serviran per establir les quotes de captura per a la temporada de caça de setembre.

Afrontem tres setmanes per recomptar la cabana d'isards en tot el territori andorrà, establint la classe d'edat, el sexe i el seu estat sanitari #isard #rupicaprarupicapra #rebeco #sarrio #chamoisdespyrenees pic.twitter.com/Elr5dObDgM — Banders d'Andorra (@BandersAndorra) July 15, 2025

Segons ha explicat a El Periòdic el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, el dispositiu es divideix en un total de 74 circuits repartits per tot el territori. “Fins ara hem completat una vintena de circuits. Però és massa aviat per extreure’n conclusions fiables”, ha indicat, remarcant que la metodologia de recompte es basa en l’observació directa i que l’equip treballa conjuntament amb el Departament de Fauna per validar els resultats finals.

La recollida de dades s’està duent a terme amb prudència i discreció. “Sempre preferim no avançar valoracions parcials, perquè els resultats poden variar molt d’una zona a una altra”, ha advertit Teixidó. “Qualsevol previsió prematura podria generar distorsions en la interpretació final”. Cal destacar que, com ja és habitual, una part significativa dels esforços se centra en identificar el nombre de cabrits, ja que el seu percentatge en relació amb els adults serveix d’indicador demogràfic per calcular la taxa de renovació de la població.

Per altra banda, el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, ha confirmat que les primeres observacions apunten a una “bona presència d’individus en les zones on ja s’ha intervingut”, amb una proporció de cabrits que, en cas de mantenir-se, podria permetre mantenir els nivells de captura de temporades anteriors. Amb tot, ha insistit que “el contingut detallat del recompte el tenen els Banders” i que no es disposarà de dades oficials fins a la reunió de la comissió corresponent, prevista per a principis d’agost.

Cal recordar que, paral·lelament, aquesta edició del recompte arriba en el marc de l’entrada en vigor del nou reglament de caça, el qual introdueix canvis significatius en la gestió cinegètica de l’isard. A partir d’aquesta temporada, les anelles de caça seran personals i intransferibles, amb l’objectiu de reforçar el control i evitar pràctiques irregulars. El reglament estableix dues modalitats de participació —individual i col·lectiva— i fixa requisits específics per a cada opció, així com mecanismes de sorteig amb prioritat per als caçadors que no obtinguin peça en anys consecutius.

També s’hi incorpora la possibilitat de caçar dins dels vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella a partir del mes d’octubre, amb notificació prèvia. Les captures efectuades en aquestes zones es descomptaran del total autoritzat durant la setmana de l’isard. A més, s’han establert nous requisits per als menors d’edat i s’han regulat aspectes com l’ús de gossos per al seguiment de peces ferides i l’ús de visors tèrmics o llums nocturnes, sempre excloent sistemes electrònics de reclam.