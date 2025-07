Tradició amb una mirada contemporània

L’Esbart Santa Anna commemora 75 anys d’història amb una edició especial del festival ‘Un batec que dansa’

L’actuació inclourà reedicions emblemàtiques, una nova posada en escena del ball de Santa Anna i una peça audiovisual commemorativa

L’Esbart Santa Anna commemora aquest dissabte el seu 75è aniversari amb una edició especial del festival ‘Un batec que dansa’, que tindrà lloc a les 21.30 hores a la Sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, amb entrada lliure. L’actuació s’emmarca, com és habitual, dins dels actes de la Festa Major de la parròquia, però enguany pren un caire especialment emotiu.

Amb motiu de l’efemèride, el festival inclourà diverses reedicions emblemàtiques del repertori tradicional, així com novetats que busquen combinar el respecte per la tradició amb una mirada contemporània. Una de les principals incorporacions serà la representació, per primera vegada en format escènic, del ball del Dia de Santa Anna, adaptació que es presentarà també a l’octubre a Montecatini, Itàlia. El programa inclourà igualment el ball de ‘Les 7 parròquies’, símbol de la vinculació de l’entitat amb Escaldes-Engordany.

Manel Rodríguez, Quim Dolsa i Núria Barquín, durant la presentació d’aquest dimecres. | Comú d’Escaldes-Engordany

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha subratllat el valor històric i cultural de l’entitat. “L’Esbart Santa Anna és una de les entitats més estimades i arrelades de la parròquia, i aquest aniversari és una oportunitat per reconèixer la seva trajectòria i la seva contribució constant a la cultura popular”, ha declarat. També ha volgut posar en relleu la tasca comunitària que desenvolupa l’esbart: “Creant cohesió social, formant gent i garantint que les tradicions continuen i evolucionen cap al futur, vivint de generació en generació”.

El president de l’entitat, Manel Rodríguez, i la directora de les seccions de petits, infantils i juvenils, Núria Barquín, han explicat que el festival comptarà també amb altres elements destacats, com un poema d’Anna Garcia, el qual serà recitat en directe per l’autora, i una càpsula audiovisual en què diversos membres de l’esbart dansen en diferents espais emblemàtics de la parròquia.

Actualment, l’Esbart Santa Anna aplega prop de 120 persones entre dansaires, membres de la junta i col·laboradors. Tots ells contribueixen a fer possible, des del vessant artístic i organitzatiu, que l’entitat mantingui viu el patrimoni immaterial de la dansa tradicional andorrana.