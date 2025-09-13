Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un dels actes del Dia mundial dels primers auxilis ha estat una formació en primers auxilis. | ANA / R.S.
Agències
Jornada per celebrar el Dia mundial dels primers auxilis,

La Creu Roja vol convertir el Principat en el primer país cardioprotegit del món amb un calendari de formacions

Marrugat ha explicat que vol que tota la ciutadania del país, tinguin l'edat que tinguin, sàpiguen utilitzar els desfibril·ladors

La Creu Roja Andorrana vol que el Principat esdevingui el primer país cardioprotegit del món. Així ho ha dit aquest dissabte la presidenta de la Creu Roja, Vicky Marrugat, durant la celebració del Dia mundial dels primers auxilis. Marrugat ha explicat que vol que tota la ciutadania del país, tinguin l’edat que tinguin, sàpiguen utilitzar els desfibril·ladors i alhora tinguin uns coneixements bàsics per saber actuar en cas que es trobin amb una emergència.

“Tenim molts desfibril·ladors a Andorra, però de què serveixen si no se saben fer servir”, ha asseverat Marrugat. “Un dels objectius de la nova Junta de la Creu Roja i de la presidenta Marrugat és d’incrementar el nombre de persones que estiguin preparades gràcies a una bona formació”, ha destacat el vicepresident de la Creu Roja Andorrana, David Fraissinet. El vicepresident ha detallat que hi ha “molta gent que està conscienciada, però no n’hi ha prou” amb això. A més, ha comentat que es fan cursos a les escoles en matèria de primers auxilis, però que el cap d’un temps els continguts i els coneixements s’acaben oblidant. Per aquest motiu, Marrugat ha esmentat que “s’ha de consolidar un calendari de formacions i de reciclatge per garantir els coneixements”, ha comentat.

La presidenta de Creu Roja, Vicky Marrugat, fent el discurs inaugural en la jornada. | ANA / R.S.

I és que tal com ha relatat Fraissinet, una emergència et pot sorgir en qualsevol moment. “Jo, per exemple, vinc del món de l’hostaleria. Si en el meu restaurant tenim un client que s’està ennuegant, és cosa de segons perquè en no treure l’aliment li talla la respiració i en menys d’un minut una persona pot morir”, ha declarat Fraissinet.

Per aquest motiu aquest dissabte la Creu Roja Andorrana ha organitzat una jornada per celebrar el Dia mundial dels primers auxilis, que se celebra cada any el segon cap de setmana de setembre. Durant el llarg del matí l’agència d’ajuda humanitària ha organitzat diferents actes relacionats amb la diada amb l’objectiu de “sensibilitzar a la societat de la importància dels gestos que poden salvar vides”, ha destacat Fraissinet. Una de les activitats per exemple, ha estat una formació sobre primers auxilis elaborada en un maniquí. Agents de la policia, dels bombers, de la duana o socorristes han estat presents a l’esdeveniment.

