  • Un moment de la quarta campanya de donació de sang. | ANA / E.M.
Agències
Balanç de les campanyes del 2025

La Creu Roja suma 860 donacions en les quatre campanyes del 2025 i alerta de la manca d’inscrits per a aquest setembre

704 han estat efectives i 115 corresponen a nous donants, mentre l’entitat fa una crida a persones amb grups sanguinis minoritaris

La Creu Roja Andorrana ha recollit fins ara un total de 860 donacions de sang al llarg de les quatre campanyes organitzades aquest 2025. D’aquestes, 704 han estat efectives i 115 corresponen a nous donants. Així ho ha detallat el secretari general de l’entitat, Joan Saurí, coincidint amb l’inici de la campanya que té lloc aquesta setmana a la Universitat d’Andorra.

Tot i valorar positivament les xifres, Saurí ha reconegut que les tres jornades de recollida de setembre es presenten “fluixes” en comparació amb altres períodes i ha fet una crida als ciutadans, especialment als que tenen grups sanguinis minoritaris. “Fem una crida a la gent amb grups de sang minoritaris perquè també vinguin, perquè són molt i molt necessaris. El grup que més rebem és el 0+, mentre que tipologies menys comunes com l’AB o el B- no solen rebre tantes donacions”, ha remarcat.

L’objectiu habitual de cada campanya és assolir unes 300 donacions en tres dies, una fita que sovint s’aconsegueix o queda molt a prop. Enguany, però, la manca d’inscrits pot dificultar-la. “El nivell d’inscripcions per dimarts i dimecres està una mica fluix”, ha admès Saurí, qui ha animat els ciutadans a apropar-se encara que no disposin de reserva prèvia. També ha volgut incentivar especialment la participació dels joves, tot recordant que la franja més activa de donants és la que va dels 26 als 36 anys.

Aquesta és la quarta de les cinc campanyes anuals previstes, amb la voluntat de superar les 1.500 donacions al llarg de l’any. La següent tindrà lloc al Lycée Comte de Foix del 19 al 21 de novembre. Paral·lelament, la Creu Roja treballa per ampliar el calendari amb noves cites. El projecte més avançat és l’organització d’una campanya d’un dia al Pas de la Casa, amb l’autobús del Banc de Sang i Teixits. “Potser no l’any que ve, sinó el següent, però estem mirant de poder pujar a fer-la”, ha explicat Saurí, tot destacant que atrauria donants no només del Pas, sinó també de Soldeu i del Tarter.

