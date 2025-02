La Creu Roja forma en pedagogia i primers auxilis a tres branques dels cossos especials

La Creu Roja Andorrana va impartir durant la setmana passada dues formacions especialitzades als agents de la policia, Duana i del cos penitenciari. Aquestes sessions, de vuit dies de durada, han estat dividides en dues parts: la Pedagogia Inicial i Comú de Formador (PICF) i la Pedagogia Aplicada a l’Empleament de Formador en Primers Auxilis Cívics (PAE F PSC). De forma que tots els participants han adquirit les habilitats pedagògiques necessàries per ensenyar tècniques essencials de primers auxilis i salvar vides en situacions d’emergència. A més, han rebut la formació mínima requerida per poder impartir cursos de Primers Socors Cívics (PSC), convertint-se així en futurs formadors per a la resta dels membres de les seves respectives unitats.

Un cop finalitzada aquesta formació, els agents formats seran els encarregats de transmetre els coneixements adquirits a la resta d’altres efectius, multiplicant així l’impacte de la formació i contribuint de manera directa a millorar la seguretat i el benestar de la comunitat andorrana. Val a dir que aquestes formacions s’inscriuen dins del compromís de la Creu Roja Andorrana de continuar promovent la seguretat i l’atenció d’emergències en diferents àmbits, especialment en els agents que tenen un paper fonamental en la protecció de la ciutadania.