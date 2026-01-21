Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Personal sanitari atenent a una persona. | ANA / I.M.
La Creu Roja confia en la Llacuna i en l’Escola Andorrana per ‘frenar’ l’actual davallada de donacions de sang

L'entitat manté l’objectiu de les 1.500 donacions anuals i destaca el caràcter cèntric de l’espai i el paper de l’alumnat en la sensibilització ciutadana

La Creu Roja Andorrana ha posat en marxa aquesta setmana la vuitena campanya de donació de sang en col·laboració amb l’Escola Andorrana, que enguany es duu a terme per primera vegada al Centre Cultural la Llacuna. Segons ha explicat el secretari general de l’entitat, Joan Saurí, el canvi d’ubicació respon a la voluntat d’apropar encara més la campanya a la ciutadania. “És un lloc cèntric i recollit, i això sempre ajuda. En altres espais molt grans es genera una sensació més freda, mentre que aquí creiem que pot tenir molt d’èxit”, ha assenyalat.

“[La Llacuna] és un lloc cèntric i recollit, i això sempre ajuda. En altres espais molt grans es genera una sensació més freda, mentre que aquí creiem que pot tenir molt d’èxit” – Joan Saurí

L’objectiu principal de la iniciativa continua sent el mateix: assolir les 1.500 donacions anuals. Tot i que l’any passat es va registrar una lleugera davallada, Saurí confia que enguany es pugui revertir la tendència gràcies a un reforç de la publicitat i l’organització. “Creiem que 1.500 donacions, amb cinc campanyes, és una xifra molt bona per a nosaltres”, ha afirmat. Pel que fa a la participació, les cites prèvies estan pràcticament plenes, tot i que encara queden algunes places disponibles: “Sempre tenim aproximadament un 20% de baixes entre persones que no venen o que finalment no poden donar. Aquest percentatge l’omplim amb gent que es presenta sense cita prèvia”, ha explicat.

Així, la iniciativa manté el seu vessant educatiu gràcies a la implicació de l’Escola Andorrana. Al llarg del trimestre, els alumnes treballen el tema de la donació des de diferents àrees, elaborant cartells i materials de sensibilització que culminen amb la participació en la campanya. Tot i alguns canvis organitzatius entre centres, està previst que els alumnes d’Ordino i Encamp hi participin els dies vinents. “La col·laboració dels comuns i l’ús d’equipaments comunals com la Llacuna és clau per tirar endavant aquestes campanyes”, ha conclòs Saurí, tot destacant la importància de continuar sumant esforços per garantir les reserves de sang al país.

L’alumnat de l’Escola Andorrana torna a liderar una campanya de donació de sang que ara es trasllada a la Llacuna

