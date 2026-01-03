Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Durant l’última campanya es van registrar 1.423 visites, una xifra que va permetre incorporar 223 nous donants al sistema. | Marvin Arquíñigo
Agències
Incentivar la solidaritat

La Creu Roja manté la donació de sang com una prioritat estratègica per al 2026 malgrat el descens de donacions

Marrugat adverteix que les xifres actuals no són suficients per cobrir totes les necessitats, tot i destacar la incorporació de nous punts de donació

Les donacions de sang continuen sent un dels àmbits més sensibles i estratègics de la Creu Roja Andorrana. Així ho ha assegurat la presidenta de l’entitat, Vicky Marrugat, en una entrevista a l’ANA, en què ha reiterat el compromís de l’organització per incentivar la donació de sang al país. “No tindrem mai suficient sang, i per això hem de continuar treballant per incrementar les donacions”, ha afirmat. Tot i la bona resposta de la població, Marrugat ha insistit que les xifres actuals encara no són suficients per cobrir totes les necessitats.

Durant l’última campanya, celebrada del 9 al 21 de novembre, es van registrar 1.423 visites, una xifra que va permetre incorporar 223 nous donants al sistema. Malgrat això, la presidenta ha reconegut que els resultats són lleugerament inferiors als de l’any anterior. “Les donacions han baixat una miqueta respecte a l’any passat, en part perquè el calendari no sempre coincideix amb els moments més idonis”, ha explicat.

“Les donacions han baixat una miqueta respecte a l’any passat, en part perquè el calendari no sempre coincideix amb els moments més idonis” – Vicky Marrugat

Actualment, la Creu Roja Andorrana ha reforçat la xarxa de punts de donació amb dos nous espais, situats al Pas de la Casa i a Sant Julià de Lòria, amb l’objectiu de facilitar l’accés i apropar les campanyes a la ciutadania. “Hem incrementat els punts de donació perquè la gent ho tingui més fàcil, però encara cal un esforç més gran”, ha destacat Marrugat.

La presidenta també ha volgut contextualitzar les dades, tot recordant que el volum de sang recollit no sempre es correspon directament amb les necessitats hospitalàries del país. “La sang té una duració molt limitada i les necessitats creixen a mesura que creix la població”, ha assenyalat. A tall d’exemple, ha indicat que si en una campanya es recullen 233 donacions, les necessitats reals poden arribar a situar-se al voltant de les 500 unitats.

“La sang que s’extreu a Andorra no va necessàriament directament a l’hospital del país, sinó que entra en un circuit de laboratori i, a canvi, Andorra rep sang de Catalunya” – Vicky Marrugat

Marrugat ha recordat igualment que la sang recollida a Andorra forma part d’un circuit coordinat amb Catalunya. “La sang que s’extreu a Andorra no va necessàriament directament a l’hospital del país, sinó que entra en un circuit de laboratori i, a canvi, Andorra rep sang de Catalunya”, ha aclarit.

Finalment, la presidenta ha fet una crida a la població jove, un col·lectiu clau per garantir el relleu generacional dels donants, i ha apuntat que un dels reptes de la Creu Roja Andorrana de cara al 2026 és tenir cada vegada més presència a les xarxes socials per “informar i mostrar la rellevància d’aquestes petites grans accions”. “Hem de fer un treball important per explicar als joves què aporta donar sang, tant a qui la rep com a qui la dona”, ha conclòs.

