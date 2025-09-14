La creació de comitès d’empresa, al centre de la proposta sindical per modificar el Codi de Relacions Laborals

Els sindicats preparen una proposta per modificar el Codi de Relacions Laborals amb l’objectiu d’incrementar la protecció dels treballadors que integrin o promoguin comissions d’empresa. La iniciativa es presentarà en la seva totalitat el pròxim 23 de setembre davant del Consell Econòmic i Social, en un context de diàleg obert amb la patronal per introduir canvis en el Títol IV de la normativa, relatiu als drets col·lectius dels assalariats. Segons fonts sindicals, la línia de treball es centra a simplificar el sistema de creació i funcionament dels comitès i a garantir mecanismes de confidencialitat i blindatge per als candidats. “Busquem els mecanismes, per exemple, que els que es presentin al comitè estiguin més protegits, que sigui més confidencial poder demanar eleccions a l’empresa”, han assenyalat.
Els representants sindicals admeten que les dificultats per constituir comitès han estat constants i que la por de represàlies empresarials frena la participació dels assalariats. “Crear els comitès és molt feixut, els treballadors no s’atreveixen”, expliquen. Per això, consideren imprescindible una modificació legal que permeti “més protecció, més confidencialitat per al treballador i que no estigui assetjat per a l’empresa en el moment que vulgui ser representat”.
El plantejament vol corregir un dèficit estructural: tot i que la llei estableix que en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor s’havien de crear els comitès d’empresa o escollir representants dels treballadors, la normativa no incloïa cap mecanisme d’obligatorietat ni sancions per a les empreses que no els promoguessin. El text vigent preveu que a partir de deu treballadors hi hagi delegats, que si l’empresa no arriba a deu es nomeni un mandatari i que a partir de vint assalariats es constitueixi un comitè d’empresa.
Tot i això, la realitat és que actualment només existeix un comitè formal, a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i a Coopalsa, mentre que el nombre de representants laborals a tot el país amb prou feines arriba a la vintena. “Des que està la llei, els comitès d’empresa no s’han fet, i representats els treballadors encara menys”, remarquen fonts properes als sindicats.
Les mateixes fonts recorden que la llei va deixar en mans dels treballadors la iniciativa de convocar eleccions, sense donar cap marge d’intervenció a l’empresari. “Si tu no poses sancions i no obligues, i com són els mateixos treballadors que haurien de promoure les eleccions, no ho fan. Els treballadors, com que tenen por, no ho fan”, remarquen.