Denuncia de les condicions laborals

La Coordinadora per l’Habitatge Digne alerta que “treballar ja no garanteix viure amb dignitat”

Coincidint amb l’1 de Maig, l'entitat denuncia un model que empobreix les persones treballadores i reclama polítiques que garanteixin una vida digna

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha aprofitat la commemoració de l’1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, per denunciar les condicions laborals i residencials de moltes persones treballadores a Andorra. En un manifest difós a través de les xarxes socials, l’entitat assegura que el país “gira l’esquena a la seva pròpia gent” mentre protegeix “els grans propietaris” i ignora “la realitat dels qui només volen viure amb dignitat”.

La campanya posa l’accent en la dificultat creixent per accedir a un habitatge digne, fins i tot amb feina estable. “Treballar ha de voler dir viure, no sobreviure”, afirmen, i adverteixen que “milers de persones treballadores viuen ofegades pel cost de l’habitatge”. L’organització lamenta que molts joves no es puguin emancipar, que famílies monoparentals arribin al límit i que hi hagi persones que, malgrat treballar, no arriben a final de mes. A més, denuncien situacions com lloguers elevats en habitacions compartides o horaris laborals que impedeixen la conciliació personal.

Segons l’organització, la situació de moltes famílies és crítica: “Hi ha famílies que treballen de sol a sol, mares que fan dues feines i pares que no tenen dies de descans i persones que dormen en habitacions compartides per 600 euros al mes o més”. La Coordinadora assenyala que la precarietat és generalitzada. “No és una excepció. És la norma”, manifesten. També posen en dubte la promesa que l’esforç condueix a l’èxit: “Ens han venut que amb esforç tot s’aconsegueix, però a molts, l’esforç només els manté dins del cercle de la precarietat”.

Davant d’aquest context, fan una crida a l’acció: “Denunciem un model que empobreix les persones treballadores” i “defensem una Andorra on viure amb dignitat no sigui un luxe”. I conclouen amb un missatge directe a la ciutadania: “Aquest 1 de maig, no callis. Reivindica, comparteix, organitza’t. Perquè tot comença quan diem prou”.