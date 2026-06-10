La contractació en origen es posa a prova amb el compromís de corregir “qualsevol incidència” que es detecti

La contractació en origen és una prova pilot que el Govern vol consolidar com una nova eina per donar resposta a les necessitats del mercat laboral. Així ho ha defensat el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha remarcat que la iniciativa s’està desenvolupant de manera transversal entre diferents ministeris i amb la participació dels sectors implicats. “Una prova pilot consisteix en això”, ha afirmat Casal, qui ha reconegut que el nou model pot requerir ajustaments durant la seva aplicació. Tot i això, ha assegurat que l’Executiu ja treballa per detectar possibles dificultats i resoldre-les amb la màxima celeritat: “Si els podem solucionar abans, millor”.
“Justament la contractació en origen és un sistema que permet institucionalitzar i garantir la seguretat jurídica” – Guillem Casal
Segons el ministre, la contractació en origen respon a una demanda recurrent del teixit empresarial per disposar de més mecanismes que permetin cobrir vacants i donar estabilitat als processos de selecció. “Justament la contractació en origen és un sistema que permet institucionalitzar i garantir la seguretat jurídica”, ha destacat. Casal ha afegit que aquesta regulació ha de contribuir a millorar la qualitat de la prestació de serveis i, si els resultats són positius, ajudar a donar sortida a les necessitats del mercat laboral.
El ministre també s’ha referit a la petició de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), qui havia reclamat prop de 800 permisos per a la campanya estival. Tot i això, l’Executiu considera que les 500 autoritzacions aprovades continuen sent una xifra adequada per absorbir l’increment puntual de l’activitat turística. Casal ha recordat que només els sectors de l’hoteleria i la restauració poden accedir a aquest contingent especial i ha insistit que la seva funció és complementar les necessitats derivades dels períodes de màxima afluència: “No estem en una situació de minimitzar respecte de l’any passat, sinó de tenir-ho igual que l’any passat”.
Tanmateix, ha defensat que la definició de les quotes no respon únicament a les necessitats de contractació de les empreses, sinó que ha de tenir en compte altres factors vinculats a la capacitat d’acollida del país. En aquest sentit, Casal ha apuntat que les persones que arriben per treballar durant la temporada han de disposar d’un allotjament adequat i d’unes condicions laborals correctes, tot afegint que el sector turístic ja havia funcionat anteriorment sense aquest volum de permisos i que l’objectiu del sistema és donar resposta a situacions excepcionals de demanda i no convertir-se en una eina per cobrir necessitats estructurals de personal.