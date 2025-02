La col·lecció literària de Dret Privat d’Andorra ja compta amb dos volums més centrats en les persones i la família

Els llibres Dret de la persona i Dret de la família, de la col·lecció de Dret Privat d’Andorra, ja han vist la llum, completant així les publicacions -iniciades el 2005 i el 2018- amb els títols Dret de Successions i La persona Jurídica en el dret andorrà. La seva publicació es realitzarà en una edició de 500 exemplars, dirigits principalment al públic i, en especial, als professionals de l’àmbit jurídic.

En aquest sentit, el president del Tribunal Constitucional, Joan Manel Abril Campoy, ha destacat que la publicació d’aquests llibres té una “nota diferencial molt important amb els abans esmentats”, apuntalant que “el dret privat d’Andorra el 2005 era molt fragmentari“. Així doncs, Abril ha incidit en el fet que “les sentències en molts casos s’havien d’anar a buscar al dret català, anterior al decret de la nova planta de 1716”.

Tanmateix, el president ha remarcat que és el 2014 quan el legislador d’Andorra decideix iniciar un procés que fins ara mai havia seguit, ponderant que és “la codificació del dret privat”. Cal recordar, doncs, que ara el dret de la persona, de la família, dels béns i de les successions passa a convertir-se en codis o lleis específiques. Precisament, en aquest punt el jurista ha apuntalat que “la llei esmenta clarament que s’inicia, però que s’ha de desenvolupar”. A més, Abril ha incidit en el fet que “fruit d’aquesta fita, el legislador andorrà compleix”.

En aquest context, el notari Isidre Bartumeu, col·laborador en l’autoria i qui també ha participat en l’acte de presentació, ha destacat que “abans del 2011 hi havia molta reticència per tirar endavant la regulació i fer una codificació”, assegurant que ara s’està “duent a terme per fases”. Així doncs, tant Abril com Bartomeu han assenyalat que l’objectiu principal d’aquests llibres és “que els operadors jurídics o qualsevol ciutadà pugui llegir no només la norma, sinó també entendre-la”.

En aquest sentit, han indicat que els escrits també ofereixen conceptes per contextualitzar la societat. Un dels exemples es va detallar durant la presentació, en referència a les modificacions en les “concepcions de la família”, ja que, abans del 2005, només s’entenia un únic model de família, mentre que avui dia es parla de “famílies en plural”.

Manca d’un registre de la propietat

Durant la presentació s’ha esmentat el Dret al patrimoni, una publicació que es llançarà quan hi hagi una legislació prèvia. En aquest context, Bartumeu ha incidit en el fet que s’està treballant en “el registre de la propietat”, tot i que ha remarcat que “el nostre sistema de seguretat jurídica preventiva té altres mancances”.

En aquest aspecte, ha destacat que “avui dia no hi ha un registre centralitzat d’embargaments”, assegurant que aquesta situació s’ha arrossegat des del 1998. D’aquesta manera, també ha recordat que actualment “hi ha més institucions que poden embargar”, fet que pot provocar que una persona acabi tenint un bé embargat per diferents entitats. Aquesta inexistència del registre provoca una afectació directa al ciutadà donat que no hi ha cap lloc on es pugui apropar la persona per descobrir si en té algun ben embargat.