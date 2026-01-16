Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, a l'inici d'una de les taules rodones organitzades per l'INH. | SFGA / JAViladot
El Periòdic d'Andorra
Crisi d'habitatge

La CNH avança en la integració de propostes dels membres, tot i que manté les propostes a mitjà i llarg termini

Els grups tècnics centren les línies de treball en el venciment de les pròrrogues en 2027, els incentius i la creació d’una futura borsa d’habitatge

La Comissió Nacional de l’Habitatge (CNH) ha celebrat una reunió de treball en què ha exposat les propostes elaborades pels grups tècnics i ha obert el debat per incloure les aportacions de tots els membres. L’objectiu ha estat continuar avançant en iniciatives consensuades que es puguin elevar al Govern d’Andorra per afrontar la crisi d’accés a l’habitatge. Segons el comunicat, la comissió ha treballat per “aportar millores concretes a l’accés a l’habitatge” i garantir “la seguretat jurídica de propietaris i llogaters”.

En aquest context, la CNH ha mantingut una línia de treball centrada en propostes a mitjà i llarg termini, amb la voluntat de construir solucions estructurals i sostenibles. La sessió ha permès “posar en comú les línies d’actuació” i ha situat la planificació a llarg abast com un element clau per donar estabilitat al sistema, sense perdre de vista el dret a l’habitatge i l’equilibri entre les parts implicades.

La voluntat de la Comissió Nacional de l’Habitatge és consensuar iniciatives i elevar-les al Govern perquè les pugui prendre en consideració

Les aportacions que s’han posat sobre la taula han partit de la feina dels set grups de treball creats el setembre passat. Al llarg dels darrers mesos, aquests grups han analitzat temàtiques específiques amb l’objectiu de formular actuacions concretes. Entre les qüestions tractades, la CNH ha abordat el venciment de les pròrrogues dels contractes de lloguer previstes per al 2027, així com propostes de contraprestacions i acompanyament vinculades al plantejament de la creació d’una Borsa d’Habitatges, amb la finalitat d’ampliar el parc disponible i facilitar l’accés al lloguer. Aquestes iniciatives s’han compartit amb la resta de membres per enriquir-les i avançar cap a posicions comunes.

Paral·lelament, la CNH ha plantejat una actualització del seu reglament, així com “recomanacions d’estàndards” per al disseny del parc públic d’habitatge i criteris tècnics per als futurs concursos d’idees. Aquests elements han estat incorporats al debat com a part del procés de millora global del marc de treball.

