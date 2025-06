Jornada sobre ciberseguretat

La ciberseguretat, una responsabilitat compartida que exigeix consciència, formació constant i implicació

Experts alerten que els atacs són inevitables i reclamen una gestió constant i integrada en la governança de les organitzacions

El creixent risc d’atacs digitals ha centrat la jornada de formació en ciberseguretat celebrada aquest divendres, impulsada pel capítol d’ISACA i Andorra Telecom, amb la participació d’experts del sector com el president d’ISACA, Ramsés Gallego, el director general adjunt d’Andorra Telecom, Cèsar Marquina, i el director de Tecnología & Sentido Común, Javier Peris, entre altres.

Tot i que la sessió estava prevista abans que l’Agència Nacional d’Intel·ligència alertés d’un risc molt alt d’atacs, la situació actual va posar encara més en relleu la necessitat de fomentar la cultura de la ciberseguretat. Tal com ha senyalay Cèsar Marquina, “cal conscienciar la ciutadania i les empreses, i ser tan resilients com sigui possible”. Segons el directiu d’Andorra Telecom, la clau passa per conèixer els riscos i compartir informació per avançar com a societat.

Sobre la situació d’Andorra, Marquina ha remarcat que “s’han posat tots els mitjans disponibles per protegir els actius”, però ha reconegut que “les amenaces evolucionen constantment” i cal mantenir-se en alerta. En aquest sentit, ha destacat dues de les principals preocupacions actuals: el ‘phishing’, que afecta sobretot els ciutadans, i els ‘ransomware’, que poden paralitzar l’activitat de les empreses.

També ha reconegut que ni tan sols els operadors estan exempts de patir intents de suplantació d’identitat, com ha estat el cas d’Andorra Telecom, víctima de correus fraudulents. Tot i que no s’han facilitat dades concretes sobre els ciberatacs que rep el país, Marquina ha avançat que les xifres mostren una tendència clarament a l’alça.

Per la seva banda, Javier Peris ha insistit que “la seguretat no és un projecte puntual sinó un programa de millora continuada”. ha advertit que massa sovint es concep la ciberseguretat com un servei extern, com una tasca que es pot subcontractar i que es considera finalitzada un cop implantada. “No és així —ha dit—. És una part de la governança de qualsevol organització i cal integrar-la de forma permanent en els plans anuals i estratègics”.

Segons Peris, el gran perill no és tant l’atac en si, sinó la ignorància dels òrgans de decisió a l’hora de destinar-hi recursos suficients. “No es tracta de si serem atacats o no, sinó de quan ho serem”, ha alertat, afegint que la hiperconnexió actual ha deixat les empreses exposades a només “tres clics de qualsevol amenaça”.

La jornada ha servit per posar de manifest la necessitat d’un canvi de mentalitat. La seguretat digital ja no és només una qüestió tècnica, sinó una responsabilitat estratègica i transversal que implica tota la societat.