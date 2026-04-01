La centraleta única del taxi entra en funcionament amb una seixantena de vehicles i una cinquantena de VTC

El servei inicia una fase d’adaptació durant Setmana Santa amb seguiment operatiu per validar el sistema i ajustar-ne el funcionament

La centraleta única de reserves del taxi s’ha posat en funcionament aquest dimecres amb la participació inicial d’una seixantena de taxis i una cinquantena de vehicles de transport amb conductor (VTC). El nou sistema neix amb la voluntat de centralitzar la gestió de les sol·licituds i reforçar l’eficiència operativa del servei de mobilitat al país.

El sistema s’estrena amb un període d’adaptació que ha de servir per validar-ne el funcionament, ajustar processos i detectar possibles incidències o millores. Aquesta fase coincideix amb els dies de Setmana Santa, un moment en què la demanda acostuma a ser més elevada.

Durant aquestes primeres setmanes es farà un seguiment operatiu per assegurar una implementació estable i homogènia. Una vegada finalitzat aquest període, es preveu fer un balanç conjunt amb el sector per analitzar l’evolució del servei i definir els següents passos del desplegament.

La posada en marxa ha estat impulsada conjuntament per l’Associació de Taxis d’Andorra (ATA), l’Associació de Taxis Interurbans (ATI) i CityXerpa, i permetrà gestionar les demandes a través d’un únic canal. L’objectiu és millorar l’accessibilitat del servei tant per als residents com per als visitants, així com optimitzar la coordinació entre els diferents operadors.

Forné defensa la convivència entre taxis i Uber i espera la decisió del sector sobre la centraleta única i l”app’ pròpia

Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística
