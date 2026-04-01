La centraleta única del taxi entra en funcionament amb una seixantena de vehicles i una cinquantena de VTC

La centraleta única de reserves del taxi s’ha posat en funcionament aquest dimecres amb la participació inicial d’una seixantena de taxis i una cinquantena de vehicles de transport amb conductor (VTC). El nou sistema neix amb la voluntat de centralitzar la gestió de les sol·licituds i reforçar l’eficiència operativa del servei de mobilitat al país.
El sistema s’estrena amb un període d’adaptació que ha de servir per validar-ne el funcionament, ajustar processos i detectar possibles incidències o millores. Aquesta fase coincideix amb els dies de Setmana Santa, un moment en què la demanda acostuma a ser més elevada.
Durant aquestes primeres setmanes es farà un seguiment operatiu per assegurar una implementació estable i homogènia. Una vegada finalitzat aquest període, es preveu fer un balanç conjunt amb el sector per analitzar l’evolució del servei i definir els següents passos del desplegament.
La posada en marxa ha estat impulsada conjuntament per l’Associació de Taxis d’Andorra (ATA), l’Associació de Taxis Interurbans (ATI) i CityXerpa, i permetrà gestionar les demandes a través d’un únic canal. L’objectiu és millorar l’accessibilitat del servei tant per als residents com per als visitants, així com optimitzar la coordinació entre els diferents operadors.