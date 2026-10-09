La CASS instal·larà quioscos d’autoservei arreu del territori a partir del pròxim gener per facilitar els tràmits als afiliats

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) instal·larà a partir del gener del 2027 quioscos d’autoservei en diferents punts del país perquè els afiliats puguin obtenir documentació en paper sense haver-se de desplaçar obligatòriament a les oficines de l’organisme. La iniciativa forma part del Pla Estratègic ARREL 2026-2028, presentat aquest divendres, el qual preveu un total de 289 accions per adaptar el funcionament de la parapública a l’increment de població, prestacions i serveis, amb especial atenció a la simplificació dels tràmits administratius i a la millora de l’atenció a la ciutadania.
Els nous dispositius permetran imprimir documents en format DIN A4, entre els quals hi haurà els formularis de desplaçament, els justificants de punts de la CASS i les notificacions pendents de lliurament en paper. Per accedir-hi, els usuaris hauran d’identificar-se mitjançant la cartera digital del Govern, un sistema que també permetrà deixar constància de la notificació del document imprès. Segons la documentació presentada, els quioscos es distribuiran en diferents ubicacions del territori, tot i que encara no s’han concretat els emplaçaments ni el nombre d’aparells que es posaran en funcionament.
Els nous dispositius permetran imprimir documents en format DIN A4, entre els quals hi haurà els formularis de desplaçament o els justificants de punts de la CASS
Un altre dels canvis previstos és la substitució progressiva del certificat digital propi de la CASS pel certificat digital del Govern. A partir de finals d’aquest any, els afiliats podran utilitzar aquest darrer sistema per efectuar tots els tràmits de la parapública, encara que el certificat actual no deixarà de funcionar immediatament. La digitalització també comportarà canvis en les comunicacions amb empreses, treballadors per compte propi i particulars. La CASS preveu utilitzar el servei de notificacions electròniques de la Seu Electrònica del Govern per comunicar-se amb les empreses i els comptes propis, mentre que la incorporació dels particulars es farà progressivament.
La reducció dels fulls grocs constitueix un altre dels objectius del pla. Segons les dades facilitades per la CASS, durant el 2026 s’ha registrat una disminució del 24% respecte al 2025, malgrat l’augment de població, i la previsió és assolir una reducció del 50% abans de finalitzar l’any. Les dades recollides entre el gener del 2025 i el juliol del 2026 també mostren diferències en els terminis de pagament segons el sistema utilitzat. En el cas dels prestadors, la mediana se situa en dos dies amb el full electrònic i en 62 dies amb el full groc, mentre que, per als assegurats, els terminis són de tres i 48 dies, respectivament.
La reducció dels fulls grocs constitueix un altre dels objectius del pla: segons les dades facilitades per la CASS, durant el 2026 s’ha registrat una disminució del 24% respecte al 2025
El Pla ARREL també incorpora actuacions destinades a les persones amb malalties cròniques, processos de llarga durada o situacions clíniques complexes que requereixen una relació freqüent amb la CASS. Entre les mesures plantejades hi ha l‘ampliació dels períodes de renovació de les derivacions, que podrien arribar a ser indefinits, i l’agrupació de les prestacions vinculades a una mateixa patologia en un únic volant. En aquest àmbit també es preveu instaurar la figura del referent de processos assistencials de la CASS, la qual actuarà com a interlocutor entre l’assegurat, la parapública i els diferents professionals i prestadors sanitaris.