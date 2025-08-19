Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, durant la presentació de la Cartera Digital. | SFGA/CEsteve
Pol Forcada Quevedo
Transformació digital

La Cartera Digital ja es troba en període de prova i la previsió és que entri en funcionament durant aquest 2025

Incorporarà tots els documents emesos per l'administració pública i, de cara l'any vinent, la voluntat és afegir carnets d'entitats privades

Abans que finalitzi aquest 2025, la Cartera Digital serà una realitat. Almenys aquesta és la previsió, doncs l’aplicació ja es troba en període de prova amb col·lectius específics per acabar de polir-la abans del seu llançament definitiu. Així ho ha anunciat aquest matí el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en una roda de premsa en què també s’ha fet un primer tast de l’eina, exclusiva al país, la qual permetrà gestionar “de forma segura i descentralitzada” la identitat digital i les credencials de les persones des del telèfon mòbil.

“És un projecte clau en la transformació digital del país”, ha mencionat el ministre, recordant que en aquest procés ja s’ha posat en funcionament el pagament via ‘Google Wallet’ i ‘Apple Pay’. Entrant al detall, la Cartera Digital incorporarà tots els documents emesos per l’administració, tal com el passaport, la targeta de la CASS, la de Biblioteques d’Andorra, el permís de conduir o l’autorització de residència i treball. Més endavant, però també de cara a aquest any, la intenció és anar ampliant el ventall de carnets de forma progressiva, com la targeta magna.

En un futur, de cara l’any vinent, la previsió és també anar afegint carnets d’entitats privades, com l’ACA, el Carnet Jove o diferents comerços. “L’objectiu és que aquests documents es puguin tenir al dispositiu mòbil i que tot estigui concentrat en una única cartera digital del país […] Volem que la ciutadania disposi d’una eina que reflecteixi tots els avenços fets en matèria digital”, ha incidit Rossell.

Una persona fent ús de l’aplicació, la qual encara està en període de prova. | SFGA/CEsteve

Entre les diferents funcionalitats d’aquest nou instrument: servirà per identificar-se de forma segura, substituint l’ús del codi numèric mitjançant un SMS; per accedir a la plataforma per signar documents electrònics; per consultar i gestionar les credencials digitals; per accedir a tràmits i serveis; per controlar les dades personals, i per rebre i gestionar notificacions.

De cara al llançament de l’aplicació, el titular de Funció Pública i Transformació Digital ha comentat que l’accés dels usuaris serà automatitzat i que “hi haurà acompanyament de l’administració”. També es desenvoluparà un pla de comunicació i es donaran instruccions perquè la ciutadania tingui els menys problemes per donar-se d’alta. Ara bé, Rossell ha reconegut que “hi haurà una part de la població que no entrarà en aquest món digital, i no passa res”.

En darrer lloc, el ministre ha comentat que els documents que s’integraran dins la Cartera Digital tindran la mateixa validesa que els físics en cas de ser requerits pels cossos de control. Aquests, ha afegit, comptaran amb “dispositius escaients” per verificar que el carnet és fiable.

Els diferents carnets que s’inclouran en el llançament inicial de l’aplicació. | SFGA/CEsteve

Comparteix
Notícies relacionades
Una dotació de bombers del Principat es desplaçarà a Astúries per donar suport en l’extinció dels incendis forestals
Alberto Solís, ja recuperat de la lesió als lligaments encreuats, marxa cedit a l’Arenteiro de Primera RFEF
La capital obrirà un procediment negociat per fer realitat el projecte d’habitatge publicoprivat a Terra Vella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La Vuelta torna amb dues etapes que alteraran la mobilitat amb restriccions de trànsit els dies 28 i 29 d’agost
  • Societat
Els conductors de Coopalsa s’afilien a l’USdA i creen una branca sindical per reforçar la representació del col·lectiu
  • Societat
L’Agència Nacional de Ciberseguretat alerta de nous atacs de ‘phishing’ més sofisticats i difícils de detectar
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
La capital obrirà un procediment negociat per fer realitat el projecte d’habitatge publicoprivat a Terra Vella
  • Parròquies
Canillo inverteix gairebé 47.000 euros en la rotonda del Tarter amb una escultura de la Copa del Món d’esquí
  • Parròquies, Successos
Deixalles al mirador de la Peguera obliguen el comú a actuar i reclamar més respecte pels espais naturals
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu