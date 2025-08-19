La Cartera Digital ja es troba en període de prova i la previsió és que entri en funcionament durant aquest 2025

Abans que finalitzi aquest 2025, la Cartera Digital serà una realitat. Almenys aquesta és la previsió, doncs l’aplicació ja es troba en període de prova amb col·lectius específics per acabar de polir-la abans del seu llançament definitiu. Així ho ha anunciat aquest matí el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en una roda de premsa en què també s’ha fet un primer tast de l’eina, exclusiva al país, la qual permetrà gestionar “de forma segura i descentralitzada” la identitat digital i les credencials de les persones des del telèfon mòbil.
“És un projecte clau en la transformació digital del país”, ha mencionat el ministre, recordant que en aquest procés ja s’ha posat en funcionament el pagament via ‘Google Wallet’ i ‘Apple Pay’. Entrant al detall, la Cartera Digital incorporarà tots els documents emesos per l’administració, tal com el passaport, la targeta de la CASS, la de Biblioteques d’Andorra, el permís de conduir o l’autorització de residència i treball. Més endavant, però també de cara a aquest any, la intenció és anar ampliant el ventall de carnets de forma progressiva, com la targeta magna.
En un futur, de cara l’any vinent, la previsió és també anar afegint carnets d’entitats privades, com l’ACA, el Carnet Jove o diferents comerços. “L’objectiu és que aquests documents es puguin tenir al dispositiu mòbil i que tot estigui concentrat en una única cartera digital del país […] Volem que la ciutadania disposi d’una eina que reflecteixi tots els avenços fets en matèria digital”, ha incidit Rossell.
Una persona fent ús de l’aplicació, la qual encara està en període de prova. | SFGA/CEsteve
Entre les diferents funcionalitats d’aquest nou instrument: servirà per identificar-se de forma segura, substituint l’ús del codi numèric mitjançant un SMS; per accedir a la plataforma per signar documents electrònics; per consultar i gestionar les credencials digitals; per accedir a tràmits i serveis; per controlar les dades personals, i per rebre i gestionar notificacions.
De cara al llançament de l’aplicació, el titular de Funció Pública i Transformació Digital ha comentat que l’accés dels usuaris serà automatitzat i que “hi haurà acompanyament de l’administració”. També es desenvoluparà un pla de comunicació i es donaran instruccions perquè la ciutadania tingui els menys problemes per donar-se d’alta. Ara bé, Rossell ha reconegut que “hi haurà una part de la població que no entrarà en aquest món digital, i no passa res”.
En darrer lloc, el ministre ha comentat que els documents que s’integraran dins la Cartera Digital tindran la mateixa validesa que els físics en cas de ser requerits pels cossos de control. Aquests, ha afegit, comptaran amb “dispositius escaients” per verificar que el carnet és fiable.
Els diferents carnets que s’inclouran en el llançament inicial de l’aplicació. | SFGA/CEsteve