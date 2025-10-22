Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un agent de circulació d'Andorra la Vella en un control. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Controls de circulació

La capital interposa 63 sancions durant el mes i mig de campanya, 40 de les quals per no portar el cinturó

El Servei de Circulació també ha registrat set sancions per utilitzar el mòbil, quatre per fer curses i dues per generar sorolls molestos

El Comú d’Andorra la Vella ha fet balanç del primer mes i mig de la campanya de controls per reduir la contaminació acústica dels vehicles i reforçar la seguretat viària. Durant les darreres setmanes, els agents de circulació han aturat 59 conductors de turismes i motocicletes en diferents carrers. En total, s’han interposat 63 sancions i dos requeriments d’alcoholèmia, en què es va constatar que el conductor podia estar sota els efectes d’embriaguesa es va avisar la policia. 

La majoria de les denúncies corresponen a no portar el cinturó de seguretat (40 sancions) i a utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció (set sancions). També s’han registrat quatre sancions per fer curses, dues per forçar les marxes generant sorolls molestos i altres infraccions com avançaments indeguts (dos), no respectar un semàfor (tres) o no usar guants en el cas dels motoristes (tres).

Les actuacions, repartides per tota la parròquia, s’han concentrat sobretot a Prat de la Creu i el pont Nou de la Margineda (20 controls) i a la plaça Príncep Benlloch (catorze), seguides de l’avinguda Tarragona (deu), l’avinguda Meritxell (set), l’avinguda Santa Coloma (sis), l’avinguda d’Enclar (cinc) i altres punts com el carrer Príncep Benlloch, Consell d’Europa o Na Maria Pla.

El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha destacat que els resultats “confirmen que la presència activa dels agents i el control constant tenen un efecte dissuasiu i ajuden a fomentar un ús més responsable del vehicle”. Surana ha remarcat que “més enllà de les sancions, la campanya ha servit per conscienciar sobre el respecte al descans dels veïns i la convivència a la via pública” i s’ha mostrat molt satisfet perquè la ciutadania “ens ha tramès que s’ha produït una reducció del soroll als carrers”.

La presència activa dels agents i el control constant tenen un efecte dissuasiu” – Xavier Surana

El servei de Circulació mantindrà els controls de trànsit als principals carrers de la parròquia amb l’objectiu de reduir la contaminació acústica generada per vehicles i motocicletes i reforçar la seguretat viària.

