La capital interposa 63 sancions durant el mes i mig de campanya, 40 de les quals per no portar el cinturó

El Comú d’Andorra la Vella ha fet balanç del primer mes i mig de la campanya de controls per reduir la contaminació acústica dels vehicles i reforçar la seguretat viària. Durant les darreres setmanes, els agents de circulació han aturat 59 conductors de turismes i motocicletes en diferents carrers. En total, s’han interposat 63 sancions i dos requeriments d’alcoholèmia, en què es va constatar que el conductor podia estar sota els efectes d’embriaguesa es va avisar la policia.
La majoria de les denúncies corresponen a no portar el cinturó de seguretat (40 sancions) i a utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció (set sancions). També s’han registrat quatre sancions per fer curses, dues per forçar les marxes generant sorolls molestos i altres infraccions com avançaments indeguts (dos), no respectar un semàfor (tres) o no usar guants en el cas dels motoristes (tres).
Les actuacions, repartides per tota la parròquia, s’han concentrat sobretot a Prat de la Creu i el pont Nou de la Margineda (20 controls) i a la plaça Príncep Benlloch (catorze), seguides de l’avinguda Tarragona (deu), l’avinguda Meritxell (set), l’avinguda Santa Coloma (sis), l’avinguda d’Enclar (cinc) i altres punts com el carrer Príncep Benlloch, Consell d’Europa o Na Maria Pla.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha destacat que els resultats “confirmen que la presència activa dels agents i el control constant tenen un efecte dissuasiu i ajuden a fomentar un ús més responsable del vehicle”. Surana ha remarcat que “més enllà de les sancions, la campanya ha servit per conscienciar sobre el respecte al descans dels veïns i la convivència a la via pública” i s’ha mostrat molt satisfet perquè la ciutadania “ens ha tramès que s’ha produït una reducció del soroll als carrers”.
El servei de Circulació mantindrà els controls de trànsit als principals carrers de la parròquia amb l’objectiu de reduir la contaminació acústica generada per vehicles i motocicletes i reforçar la seguretat viària.