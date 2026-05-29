Gelabert abandona la direcció general de l’AREB i l’entitat anuncia que Eva Garcia assumirà el càrrec en funcions

Òscar Gelabert deixarà d’exercir les funcions de director general de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) a partir del pròxim 31 de maig. Segons ha informat aquest divendres l’organisme, la sortida es produeix a petició del mateix Gelabert i després d’haver arribat a un acord amb l’entitat.
L’AREB anuncia la sortida del seu director general, Òscar Gelabert, amb efectes a partir del 31 de maig
Amb la seva marxa, Gelabert posa punt final a la seva etapa al capdavant de l’AREB, organisme responsable dels processos de resolució bancària al Principat. L’entitat ha volgut agrair públicament la seva dedicació, professionalitat i compromís durant els anys que ha ocupat el càrrec, així com la tasca desenvolupada en una etapa que qualifica d’«especialment rellevant» per a l’organisme.
Per garantir la continuïtat de la direcció, l’AREB ha anunciat que Eva Garcia Serrano, actual sotsdirectora de l’entitat, assumirà les funcions de directora general de manera interina a partir de l’1 de juny.