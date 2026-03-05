Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Més de la meitat dels dies de febrer han estat 3 graus per sobre de la mitjana.
El Periòdic d'Andorra
Meteorologia

El febrer del 2026 ha estat molt càlid i es converteix en el tercer més plujós registrat al Principat des de l’any 1950

Més de la meitat dels dies van arribar a registrar temperatures 3 graus per sobre de la mitjana i la precipitació va triplicar els valors habituals

El mes de febrer del 2026 ha estat especialment càlid i molt plujós a Andorra, segons el resum climàtic publicat per Acció Climàtica Andorra amb dades registrades a l’estació de la Central de FEDA. Segons l’informe, el febrer d’aquest any ha estat més càlid de l’habitual. De fet, més de la meitat dels dies del mes la temperatura s’ha situat 3 graus o més per sobre de la mitjana climàtica. Aquesta tendència s’emmarca en el comportament dels darrers anys, en que dels últims deu febrers, només l’any 2018 ha estat fred mentre que la resta s’han considerat càlids o molt càlids.

Pel que fa a la precipitació, el mes també ha destacat per una pluviometria excepcional. El febrer del 2026 ha estat molt plujós, amb una precipitació acumulada que supera el triple de la mitjana climàtica habitual per a aquest període. A més, segons les dades històriques disponibles des del 1950, aquest ha estat el tercer febrer més plujós registrat al país. Només els anys 1971 i 1978 van presentar una precipitació superior.

