La bretxa salarial entre homes i dones es va situar l’any 2024 en 547 euros mensuals: dels 2.832 als 2.286 euros

Les dades més recents sobre estadístiques de gènere mostren que el Principat continua creixent demogràficament i econòmicament, però també evidencien diferències entre dones i homes en àmbits com els salaris, l’esport o la immigració. En comparació amb l’any anterior, la població masculina ha crescut un 2,8% i la femenina un 1,8%. En els darrers cinc anys, els homes han representat de mitjana el 51,4% del total de residents, mentre que les dones han suposat el 48,6%.
En el mercat laboral, la mitjana anual d’assalariats el 2024 va ser de 23.361 homes i 21.436 dones, amb increments en ambdós casos respecte al 2023. Tot i això, es manté una diferència notable en els salaris, ja que el mitjà mensual dels homes va arribar als 2.832 euros, mentre que el de les dones va ser de 2.286 euros, una diferència de 547 euros, segons el Departament d’Estadistica amb dades recollides de l’any 2024.
En altres àmbits, la presència femenina és majoritària. A l’administració general hi havia 1.681 dones i 1.187 homes, fet que representa un 58,6% de dones. També en el voluntariat predominen les dones: el 2024 hi havia 198 voluntàries i 83 voluntaris, i en el conjunt dels darrers anys aproximadament dos de cada tres voluntaris han estat dones.