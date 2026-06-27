La Benedicció de Setúria es torna a obrir al públic per refermar la tradició ramadera i el relleu generacional

La Benedicció de Setúria s’ha tornat a obrir aquest dissabte al públic amb l’objectiu d’acostar una de les tradicions més arrelades del sector ramader massanenc a la ciutadania. Així, l’acte simbolitza l’inici de la temporada d’estiu a les pastures d’alta muntanya, quan el bestiar abandona les explotacions on ha passat l’hivern per aprofitar els prats d’altura. En aquest sentit, la benedicció busca desitjar una bona temporada tant als animals com als ramaders, en una tradició que continua molt vinculada al sector primari de la parròquia.
«Des del Comú de la Massana continuem donant suport al sector ramader, tant a nivell d’inversions com destinant superfícies a accions per al sector primari», ha afirmat el cònsol menor, Roger Fité, qui ha detallat que la darrera actuació ha consistit en l’obertura d’una rasa de 700 metres per fer arribar el subministrament elèctric i la fibra òptica fins a la cabana de la vaquera. La inversió, d’uns 40.000 euros, s’ha executat amb recursos propis del comú, mentre que per al pròxim exercici està prevista la reforma de l’habitatge.
A més, Fité ha presentat oficialment Pep Naudi, de 26 anys, qui aquest estiu assumirà la cura d’un ramat d’unes 1.500 ovelles que pasturaran primer a la zona de Setúria i posteriorment al Comapedrosa, convertint-se en un dels exponents del relleu generacional dins del sector. Precisament, Naudi ha estat un dels pastors protagonistes de la transhumància simbòlica que aquest matí ha recorregut els carrers del centre de la Massana amb un ramat d’ovelles per donar visibilitat a aquesta pràctica, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat des del 2023.