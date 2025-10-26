La 46a Fira d’Andorra la Vella tanca amb bones sensacions i reforça la xarxa entre associacions i ciutadania

La 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella ha posat punt final aquest diumenge amb una sensació compartida de satisfacció i dinamisme. Després de tres dies d’activitat intensa, expositors, associacions i visitants coincideixen en destacar l’ambient positiu i l’oportunitat de crear vincles entre entitats i ciutadania.
Entre els estands més concorreguts, les associacions socials han fet balanç d’un cap de setmana de molta feina però també de connexions valuoses. Vanessa Mendoza, presidenta de Stop Violències, ha remarcat que l’experiència ha estat “molt positiva perquè han passat moltes dones pel nostre estand”. Segons explica, “a nosaltres ens coneixen molt per les xarxes, però hi ha d’altres que ens han descobert caminant per la Fira”. Mendoza subratlla, a més, la importància de l’espai com a punt de trobada entre entitats: “El valor afegit també està en què entre les associacions es pot fer molta xarxa”.
“El valor afegit també està en què entre les associacions es pot fer molta xarxa” – Vanessa Mendoza
Des d’Assandca, també han valorat molt bé la participació, tot i el repte logístic que suposa compaginar la presència a la Fira amb la Caminada Popular contra el càncer, que aquest diumenge ha reunit 1.500 persones. “Per nosaltres és molta feina”, han admès des de l’associació, afegint que “potser dos dies serien suficients”. Malgrat tot, el balanç és clarament positiu: “Hem notat un augment de gent que ens ha visitat i ens ha donat suport, i tothom ha estat molt amable”.
Per la seva banda, el Fòrum de la Joventut d’Andorra ha destacat que la Fira els ha servit per arribar a més públic jove i fer visible la seva tasca. “Ha estat un punt perquè la gent pugui conèixer la nostra feina”, han explicat. A més, durant el cap de setmana molts joves han respost l’enquesta sobre drets laborals que l’entitat està impulsant, una eina que, segons afirmen, “servirà per fer un informe amb dades concretes i útils”.
“He vingut dos dies i m’ha semblat un esdeveniment molt bo, amb una oportunitat única per conèixer el comerç i les associacions” – Assistent a l’esdeveniment
Els visitants també coincideixen a descriure l’esdeveniment com una cita imprescindible. Una assistent que hi participava per primera vegada explica: “He vingut dos dies i m’ha semblat un esdeveniment molt bo, amb una oportunitat única per conèixer el comerç i les associacions”. També ha destacat la part gastronòmica com una de les més atractives: “Hem tastat molts plats de diferents cultures, molt novedós”.
Altres visitants, però, creuen que hi ha marge de millora. “Trobo a faltar més varietat de comerços, i anys enrere regalaven moltes més coses”, comenta un altre assistent habitual. Tot i això, celebra la vitalitat de la Fira i proposa noves idees: “Seria bona idea fer algun sistema de tiquets de tast, com a les fires de la Seu”.
Amb prop de 78.000 visitants, segons les primeres estimacions del comú, la Fira d’Andorra la Vella ha tornat a demostrar el seu paper com a espai de trobada entre negocis, associacions i ciutadans, tancant una edició marcada per la participació i la bona energia.