La 41a Fira de Santa Llúcia amplia l’oferta culinària amb la tapa de Carles Flinch i nous participants locals

Sant Julià de Lòria ultima els preparatius per a la 41a Fira de Santa Llúcia, una cita ja arrelada al calendari de Nadal i que tornarà a ocupar la plaça de la Germandat i l’avinguda Verge de Canòlich amb una programació diversa per a visitants de totes les edats.
En aquesta edició, la proposta culinària s’amplia amb la incorporació de la tapa creada pel xef Carles Flinch, del restaurant Can Manel, dissenyada per a l’Andorra Taste. També hi participaran les tapes de la 15a Ruta de la Tapa de la Valireta i del restaurant Casa Meva, que renoven la seva presència. A més, per primer cop, el restaurant Lover’s s’hi sumarà amb plats de pasta i altres especialitats, aprofitant la seva implantació recent a la parròquia.
La fira impulsarà el comerç local i dinamitzarà el centre de Sant Julià de Lòria amb espais oberts per a tots els públics
La fira comptarà amb 25 casetes dedicades a productes de temàtica nadalenca, que inclouran artesania, articles decoratius i gastronomia tradicional. Paral·lelament, l’espai chill-out i gastronòmic permetrà degustar les diferents tapes que formen part de l’oferta d’enguany. L’activitat Vermutejant tornarà a oferir ostres, patates i olives, acompanyada d’una programació musical amb actuacions de músics i DJ del país i de la parròquia.
Les famílies disposaran d’un programa ampliat amb jocs de fusta de gran format, tallers de manualitats, sessions de globoflèxia i pintacares. S’hi suma un taller de sopes i cremes adreçat a fomentar hàbits saludables durant l’hivern.