Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La fira comptarà amb 25 casetes dedicades a productes de temàtica nadalenca. | Comú de Sant Julià de Lória
El Periòdic d'Andorra
Nova edició nadalenca consolidada

La 41a Fira de Santa Llúcia amplia l’oferta culinària amb la tapa de Carles Flinch i nous participants locals

L’esdeveniment reunirà artesania, música i activitats familiars en 25 casetes i reforçarà la presència gastronòmica

Sant Julià de Lòria ultima els preparatius per a la 41a Fira de Santa Llúcia, una cita ja arrelada al calendari de Nadal i que tornarà a ocupar la plaça de la Germandat i l’avinguda Verge de Canòlich amb una programació diversa per a visitants de totes les edats.

En aquesta edició, la proposta culinària s’amplia amb la incorporació de la tapa creada pel xef Carles Flinch, del restaurant Can Manel, dissenyada per a l’Andorra Taste. També hi participaran les tapes de la 15a Ruta de la Tapa de la Valireta i del restaurant Casa Meva, que renoven la seva presència. A més, per primer cop, el restaurant Lover’s s’hi sumarà amb plats de pasta i altres especialitats, aprofitant la seva implantació recent a la parròquia.

La fira impulsarà el comerç local i dinamitzarà el centre de Sant Julià de Lòria amb espais oberts per a tots els públics

La fira comptarà amb 25 casetes dedicades a productes de temàtica nadalenca, que inclouran artesania, articles decoratius i gastronomia tradicional. Paral·lelament, l’espai chill-out i gastronòmic permetrà degustar les diferents tapes que formen part de l’oferta d’enguany. L’activitat Vermutejant tornarà a oferir ostres, patates i olives, acompanyada d’una programació musical amb actuacions de músics i DJ del país i de la parròquia.

Les famílies disposaran d’un programa ampliat amb jocs de fusta de gran format, tallers de manualitats, sessions de globoflèxia i pintacares. S’hi suma un taller de sopes i cremes adreçat a fomentar hàbits saludables durant l’hivern.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
‘Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig’ posa veu a moments fràgils que revelen desigualtats persistents
Carrers Vius obté un aprovat ciutadà i comercial
Quim Ballesté brilla amb l’or infantil i el judo andorrà suma un cap de setmana de podis destacats

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Cal Federico presenta les Cistelles de Nadal amb productes artesans i propostes que reivindiquen el territori
  • Parròquies, Societat
La prova de ‘Carrers Vius’ conclou amb suport majoritari i consolida la base per al model urbà de 2026
  • Parròquies, Societat
Escaldes inicia la fase decisiva per completar els equipaments i l’autonomia anual de la casa de colònies
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Cal Federico presenta les Cistelles de Nadal amb productes artesans i propostes que reivindiquen el territori
  • Parròquies, Societat
La prova de ‘Carrers Vius’ conclou amb suport majoritari i consolida la base per al model urbà de 2026
  • Parròquies, Societat
Escaldes inicia la fase decisiva per completar els equipaments i l’autonomia anual de la casa de colònies
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu