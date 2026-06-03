Hope Palestina demana a la Universitat d’Andorra que estudiï l’acollida d’un alumne de Gaza com a via humanitària

Hope Palestina ha tornat a reclamar la implicació de les institucions andorranes per facilitar l’arribada d’una persona palestina al Principat, però aquesta vegada a través d’una via acadèmica. L’entitat ha demanat que s’estudiï l’acollida d’un estudiant de Gaza amb un expedient acadèmic que qualifica de “brillant” perquè pugui continuar la seva formació universitària fora de la Franja i escapar d’un context marcat per la guerra.
Segons ha explicat l’organització a EL PERIÒDIC, la proposta ja ha estat traslladada a la Universitat d’Andorra. “La universitat ja coneix el cas. Ha vist la seva fotografia, el seu currículum i el seu expedient acadèmic”, asseguren des de l’entitat, la qual insisteix que no es tracta d’una proposta genèrica, sinó d’“una persona concreta, amb nom, història, capacitat, futur i una vida que ara mateix està en risc”.
Tanmateix, des d’Hope Palestina subratllen que la proposta no es pot reduir a una simple qüestió acadèmica, ja que també cal tenir en compte les condicions «extremadament» dures en què viu aquest estudiant de 36 anys, exposat a un «risc real» per a la seva vida. “Aquí no parlem només de continuïtat acadèmica; parlem de protecció, d’humanitat i d’una oportunitat real de vida”, assenyalen des de l’organització, tot remarcant que l’afectat manté la voluntat de continuar formant-se, reconstruir el seu futur i començar una nova etapa en un entorn segur, així com aprendre català, integrar-se a la societat andorrana i adaptar-se al país que l’aculli.
Cal recordar que la iniciativa arriba després que l’entitat hagi intentat, sense èxit, obrir altres vies d’acollida. Així, expliquen que durant els darrers mesos han presentat diversos dossiers al Govern amb casos de famílies vulnerables, persones malaltes i infants afectats per la situació humanitària a Gaza. “Hem presentat casos de famílies en condicions extremadament vulnerables, però no se’ns ha escoltat de manera efectiva”, lamenten.
En aquest sentit, Hope Palestina considera que la via acadèmica és actualment una de les opcions més viables per facilitar la sortida de persones palestines del territori, tot assegurant que els darrers contactes mantinguts amb la Universitat de la Corunya han reforçat aquesta convicció. Segons apunten, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles està ultimant un nou programa de Corredor Humanitari Universitari destinat a estudiants palestins, amb la participació de 16 universitats públiques espanyoles.
“La via universitària existeix. S’hi està treballant i hi ha universitats disposades a implicar-s’hi”, remarquen des de l’entitat. Un projecte que, a parer seu, demostra que “no estem demanant una cosa impossible” i que els centres universitaris poden esdevenir una eina de protecció i de continuïtat dels estudis per a joves atrapats pel conflicte. “Per a una persona que viu sota les bombes, estudiar pot significar sortir de Gaza, estar fora de perill, reconstruir una vida i tenir futur”, afegeixen des d’Hope Palestina.
Aquí és on entra una altra qüestió cabdal: l’afer de l’habitatge. Durant les primeres reunions mantingudes amb el Govern, es va traslladar a l’entitat que una de les principals limitacions per dur a terme l’acollida era la manca d’habitatge al país. Ara, però, semblaria que aquesta qüestió quedaria resolta, ja que des de l’entitat asseguren que disposen d’un allotjament ofert de manera indefinida: “En aquest moment tenim un habitatge ofert de manera indefinida, i el Govern té la carta que ho acredita”.
A això s’hi afegeix una estructura de suport que, segons l’entitat, ja està preparada per acompanyar una eventual arribada. I és que, en aquest sentit, Hope Palestina afirma disposar d’una xarxa formada per més de 130 voluntaris i d’un equip de salut mental integrat per 25 professionals voluntaris, alguns dels quals amb coneixements d’àrab. “Tenim una xarxa organitzada, experiència real d’acompanyament, seguiment, verificació i suport humà”, asseguren.
Tanmateix, i malgrat haver identificat una possible via acadèmica i haver preparat una estructura d’acollida, des de l’entitat recorden que qualsevol iniciativa d’aquest tipus continua depenent de les institucions andorranes. “Hem preparat condicions concretes perquè aquesta via pugui estudiar-se amb seriositat. Ara necessitem la implicació de les úniques persones que veritablement poden fer això possible”, manifesten, tot remarcant la necessitat que es puguin iniciar els contactes necessaris entre el Govern, la UdA i la resta d’organismes implicats: “La vida d’aquesta persona depèn d’una decisió política”, conclouen.