Judith Pallarès agafa el relleu i es posa al capdavant del IAD

Judith Pallarès serà la nova secretaria general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) després que l’actual, Montserrat Ronchera, hagi decidit renunciar al càrrec per motius personals. Així ho ha comunicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Ronchera, amb una destacada trajectòria en l’àmbit de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, deixarà la presidència el pròxim 31 de desembre, després de dos anys al capdavant de l’entitat.

El titular de la cartera de Medi Ambient i portaveu ha subratllat que Pallarès ha estat escollida com la millor opció per liderar l’organisme gràcies a la seva àmplia trajectòria. “Hem considerat que és la millor candidata per la seva experiència i dedicació en la lluita per la igualtat de gènere”, ha afirmat. Entre les seves contribucions més destacades, el ministre portaveu ha mencionat el treball en el Llibre Blanc de la Igualtat.

Judith Pallarès ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat política, entre els quals, el de ministra l’anterior legislatura, primer, de Funció pública i simplificació de l’administració (2019-2021) i més endavant, d’Afers Socials, Joventut i Igualtat (2021-2023).