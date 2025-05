Successió oficial

El Vaticà accepta la dimissió de Vives i Serrano pren possessió com a nou Copríncep episcopal

Succeeix Joan-Enric Vives després de la seva renúncia com a bisbe d’Urgell, en una cerimònia simbòlica durant l’Aplec de Canòlich

Josep-Lluís Serrano Pentinat ha esdevingut oficialment aquest dissabte el nou Copríncep episcopal d’Andorra, en assumir el bisbat d’Urgell, després que la Santa Seu hagi acceptat la renúncia de Joan-Enric Vives i Sicília. El relleu, automàtic segons el cànon 409 del Codi de Dret Canònic, comporta també la successió en la cap d’Estat andorrà, tal com estableix la Constitució del Principat.

Aquest traspàs institucional arriba menys d’un any després que Serrano fos nomenat bisbe coadjutor d’Urgell amb dret a successió, el 12 de juliol de 2024. Aquell dia, el nomenament —comunicat tant a la Conferència Episcopal Espanyola com al Govern andorrà— va generar una gran expectació dins la comunitat eclesiàstica. El mateix Vives el va presentar com “una nova etapa per a la Diòcesi, que segur que ens renovarà i ens farà créixer“.

Durant la seva etapa com a bisbe coadjutor, Serrano ha exercit amb potestat ordinària com a vicari general, participant activament en les tasques pastorals del bisbat i immers en un procés d’immersió institucional al Principat. “Vinc amb respecte i devoció. Des d’avui coneixeré la vostra fisonomia per estimar-vos”, va dir en la seva primera intervenció pública, subratllant la voluntat d’”omplir-me de la realitat i aportar el que humanament soc”. Vives, per la seva banda, destacava llavors que el seu successor havia estat escollit “tenint en compte la idiosincràsia d’Andorra”, remarcant-ne el perfil de “bisbe català i molt preparat”.

L’etapa de col·laboració entre ambdós prelats ha estat viscuda amb comunió i complementarietat. “Viurem junts, ens comunicarem els criteris i treballarem per servir millor la Diòcesi i el Principat”, afirmava Vives mesos abans del seu cessament. Tot i que inicialment es preveia que aquest pogués tenir lloc a la tardor del 2024, la successió s’ha formalitzat ara, durant el procés de transició del Vaticà posterior al decés del Papa Francesc.

L’anunci oficial del relleu ha tingut lloc aquest dissabte en un marc carregat de simbolisme: l’inici de la celebració eucarística de l’Aplec de Canòlich. Cal destacar que Vives ha exercit com a bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra des del 12 de maig del 2003, després d’haver estat coadjutor des del 25 de juny del 2001, al costat del bisbe-copríncep Joan Martí Alanis.

Un perfil amb experiència diplomàtica i pastoral

Josep-Lluís Serrano té una trajectòria que combina profundament la vocació pastoral amb una sòlida formació diplomàtica. Va entrar al Seminari Menor de Tortosa el 1991 i es va formar teològicament al Seminari Major, obtenint el batxiller en Teologia l’any 2001 per la Facultat de Teologia de Catalunya. Va ser ordenat diaca aquell mateix any, iniciant el seu ministeri a la parròquia de l’Assumpció de Maria d’Amposta.

Posteriorment, va estudiar a Roma, on va obtenir una llicència en Teologia Dogmàtica (2007) i, més endavant, una diplomatura en Estudis Diplomàtics (2012) a la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica. A partir d’aquí, va servir en la diplomàcia vaticana com a secretari de Nunciatura a Moçambic (2012-2016), Nicaragua (2016-2017) i Brasil (2017-2019). Des del 2019 fins al seu nomenament com a coadjutor, formava part de la Secretaria d’Estat del Vaticà, en la secció per als Assumptes Generals.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha celebrat la continuïtat institucional que representa aquesta successió, tot destacant “l’ampli recorregut pastoral i diplomàtic” i considerant-lo “la persona idònia per assumir la funció de cap d’Estat i representar de la millor manera possible el nostre país, tal com ha fet en els darrers anys el copríncep Joan-Enric Vives”.

