La Creu Roja Andorrana nomena Jordi Ribes com a nou director general després de mesos de tensions internes

La Creu Roja Andorrana ha anunciat el nomenament de Jordi Ribes com a nou director general de l’entitat, en una decisió que vol marcar l’inici d’una nova etapa de consolidació i cohesió interna. La seva incorporació, prevista per al 10 de novembre, té com a objectiu enfortir la capacitat operativa i la coordinació amb institucions, comuns i el teixit associatiu del país, amb la voluntat de millorar la resposta i l’acompanyament a persones, famílies, joves i gent gran.
Cal destacar que el relleu s’inscriu en un moment clau per a la institució, que en els darrers mesos ha viscut un període de convulsió interna arran de la destitució de l’anterior director, Jordi Fernández, el març passat. Aquella decisió va generar polèmica i debat sobre la transparència i la governança interna, en plena precampanya de les eleccions a la presidència, sent finalment Vicky Marrugat escollida com a nova presidenta de l’entitat.
Així, des de la Creu Roja Andorrana s’ha subratllat que la seva missió continua centrada en assistir les persones i els col·lectius més vulnerables mitjançant accions preventives, assistencials, formatives i d’ajut humanitari, amb la participació activa de tot el seu equip: personal, voluntariat, socis, col·laboradors, donants i mecenes.