  • La Creu Roja Andorrana ha anunciat el nomenament de Jordi Ribes com a nou director general. | Arxiu
Relleu al càrrec

La Creu Roja Andorrana nomena Jordi Ribes com a nou director general després de mesos de tensions internes

La seva incorporació, prevista per al 10 de novembre, arriba mig any després de la destitució de Jordi Fernández al capdavant de l'entitat

La Creu Roja Andorrana ha anunciat el nomenament de Jordi Ribes com a nou director general de l’entitat, en una decisió que vol marcar l’inici d’una nova etapa de consolidació i cohesió interna. La seva incorporació, prevista per al 10 de novembre, té com a objectiu enfortir la capacitat operativa i la coordinació amb institucions, comuns i el teixit associatiu del país, amb la voluntat de millorar la resposta i l’acompanyament a persones, famílies, joves i gent gran.

Cal destacar que el relleu s’inscriu en un moment clau per a la institució, que en els darrers mesos ha viscut un període de convulsió interna arran de la destitució de l’anterior director, Jordi Fernández, el març passat. Aquella decisió va generar polèmica i debat sobre la transparència i la governança interna, en plena precampanya de les eleccions a la presidència, sent finalment Vicky Marrugat escollida com a nova presidenta de l’entitat.

Així, des de la Creu Roja Andorrana s’ha subratllat que la seva missió continua centrada en assistir les persones i els col·lectius més vulnerables mitjançant accions preventives, assistencials, formatives i d’ajut humanitari, amb la participació activa de tot el seu equip: personal, voluntariat, socis, col·laboradors, donants i mecenes.

