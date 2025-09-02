John Holt renuncia a l’associació de DJs: “Si opinar ha de fer-te quedar sense feina, alguna cosa no funciona”

El DJ andorrà Joan Holthoefer Pérez, conegut artísticament com John Holt, ha anunciat aquest dimarts la seva renúncia a continuar vinculat a l’Associació de DJs i Productors de Música Electrònica d’Andorra (ADIPMA), entitat que ell mateix havia impulsat amb l’objectiu de dignificar la professió i reclamar un marc legal i normatiu més just per al sector.
“Deixo l’associació i faig un pas al costat de qualsevol debat públic que no sigui estrictament musical”, ha declarat l’artista en un comunicat, en què assegura que la seva implicació en qüestions col·lectives i les opinions expressades li han comportat conseqüències professionals. “Si opinar ha de fer-te quedar sense feina, alguna cosa no funciona. I no estic disposat a sacrificar la meva carrera per això”, ha remarcat.
En aquest sentit, Holt havia manifestat a les seves xarxes socials que a les festes majors del país “faltava la presència de més músics i DJ locals que emplenessin la programació”, tot criticant la manca de voluntat de “donar oportunitats per part dels comuns”. Posteriorment, però, l’artista va eliminar aquestes publicacions i comentaris, reafirmant que no tornarà a pronunciar-se sobre “qualsevol qüestió política”. Segons Holt, la decisió respon tant a les crítiques com a la necessitat de protegir el seu benestar personal i laboral. “He comprovat que la meva posició i les opinions que he expressat han acabat afectant la meva feina, les meves oportunitats i el meu benestar”, ha indicat.
A partir d’ara, el DJ ha explicat que es dedicarà “al 100%” a la seva trajectòria artística, posant el focus en “punxar, produir música, organitzar i participar en esdeveniments, i seguir creixent com a professional”. En aquest sentit, ha volgut subratllar també el seu compromís amb el país: “Vull continuar treballant a Andorra, compartir música amb la gent d’aquí i amb qui ens visiti, i que el que em defineixi sigui el que faig a l’escenari i a l’estudi, no el soroll de les xarxes”.
Malgrat el seu pas al costat, Holt ha recordat que va crear l’associació “per sumar” i ha expressat el desig que les persones que hi continuïn treballin “amb intel·ligència, respecte i diàleg”. “Jo, per la meva banda, no faré més declaracions sobre aquest tema. Us demano respecte per aquesta decisió i us agraeixo la comprensió”, ha afirmat. El comunicat es tanca amb un agraïment general “als qui m’heu donat la mà i també als qui m’heu posat a prova”, destacant que l’experiència li ha servit per redreçar el seu rumb cap a tres objectius clars: “Música, feina i calma”.