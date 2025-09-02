Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El discjòquei, que havia qüestionat la falta de suport institucional al sector, afirma que no tornarà a entrar en polèmiques i es concentrarà en la seva trajectòria artística. | John Holt
Alex Montero Carrer
Pas enrere en la presidència de l'entitat

John Holt renuncia a l’associació de DJs: “Si opinar ha de fer-te quedar sense feina, alguna cosa no funciona”

El discjòquei, qui havia qüestionat la falta de suport institucional al sector, afirma que es concentrarà només en la seva trajectòria artística

El DJ andorrà Joan Holthoefer Pérez, conegut artísticament com John Holt, ha anunciat aquest dimarts la seva renúncia a continuar vinculat a l’Associació de DJs i Productors de Música Electrònica d’Andorra (ADIPMA), entitat que ell mateix havia impulsat amb l’objectiu de dignificar la professió i reclamar un marc legal i normatiu més just per al sector.

“Deixo l’associació i faig un pas al costat de qualsevol debat públic que no sigui estrictament musical”, ha declarat l’artista en un comunicat, en què assegura que la seva implicació en qüestions col·lectives i les opinions expressades li han comportat conseqüències professionals. “Si opinar ha de fer-te quedar sense feina, alguna cosa no funciona. I no estic disposat a sacrificar la meva carrera per això”, ha remarcat.

En aquest sentit, Holt havia manifestat a les seves xarxes socials que a les festes majors del país “faltava la presència de més músics i DJ locals que emplenessin la programació”, tot criticant la manca de voluntat de “donar oportunitats per part dels comuns”. Posteriorment, però, l’artista va eliminar aquestes publicacions i comentaris, reafirmant que no tornarà a pronunciar-se sobre “qualsevol qüestió política”. Segons Holt, la decisió respon tant a les crítiques com a la necessitat de protegir el seu benestar personal i laboral. “He comprovat que la meva posició i les opinions que he expressat han acabat afectant la meva feina, les meves oportunitats i el meu benestar”, ha indicat.

A partir d’ara, el DJ ha explicat que es dedicarà “al 100%” a la seva trajectòria artística, posant el focus en “punxar, produir música, organitzar i participar en esdeveniments, i seguir creixent com a professional”. En aquest sentit, ha volgut subratllar també el seu compromís amb el país: “Vull continuar treballant a Andorra, compartir música amb la gent d’aquí i amb qui ens visiti, i que el que em defineixi sigui el que faig a l’escenari i a l’estudi, no el soroll de les xarxes”.

Malgrat el seu pas al costat, Holt ha recordat que va crear l’associació “per sumar” i ha expressat el desig que les persones que hi continuïn treballin “amb intel·ligència, respecte i diàleg”. “Jo, per la meva banda, no faré més declaracions sobre aquest tema. Us demano respecte per aquesta decisió i us agraeixo la comprensió”, ha afirmat. El comunicat es tanca amb un agraïment general “als qui m’heu donat la mà i també als qui m’heu posat a prova”, destacant que l’experiència li ha servit per redreçar el seu rumb cap a tres objectius clars: “Música, feina i calma”.

Comparteix
Notícies relacionades
Desmentida una denúncia de maltractament animal a uns gossos de Ransol arran d’un vídeo a xarxes socials
La branca sanitària de l’USdA alerta d’una “situació tensa” a Salut Mental i reclama una actuació més estricta
Nogués reclama estabilitat per a l’FC Andorra i alerta que “posar sostres o objectius pot acabar en frustracions”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El nou Centre de Català obre portes al carrer René Baulard amb espais més amplis i accés a peu de carrer
  • Societat
Les primeres glaçades de la tardor es registren a les cotes altes d’Arinsal i Envalira amb mínimes de zero graus
  • Societat
Escaldes-Engordany suspèn la recollida de voluminosos i la deixalleria amb motiu de la celebració de Meritxell
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella destina més de 109.000 euros a millores d’eficiència energètica al Centre Esportiu dels Serradells
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella impulsa una prova pilot per peatonalitzar un tram de la part alta de l’avinguda Meritxell
  • Parròquies, Societat
Canrodes arrenca l’adjudicació amb menys sol·licituds que places, però Surana assegura que s’acabaran omplint
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu