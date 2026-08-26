Joan Josep Barrio és nomenat nou director de Bombers després de 26 anys de trajectòria dins de la institució

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el nomenament de Joan Josep Barrio López com a nou director del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS). Barrio assumirà la direcció del Cos de Bombers després d’una trajectòria de 26 anys dins de la institució, durant la qual ha desenvolupat funcions vinculades a les emergències, el rescat, l’assistència sanitària, la formació i la gestió operativa. Paral·lelament, l’Executiu ha ratificat Josep Joan Ribera com a director adjunt del departament.
Barrio, doncs, es va incorporar al cos l’any 2000 com a bomber i infermer, desenvolupant bona part de la seva carrera en l’atenció sanitària d’emergències i la medicina de muntanya. Posteriorment, va assumir diferents responsabilitats com a sotsoficial, sotsoficial de primera i adjunt al cap de la Unitat Sanitària, fins a esdevenir oficial i cap de la Unitat Sanitària del cos.
La seva experiència també s’ha estès a l’àmbit docent, participant com a professor en el Diploma Internacional de Medicina de Muntanya de la Universitat de Girona, així com en dispositius d’emergència d’alta complexitat. Entre les responsabilitats assumides durant la seva trajectòria destaca també la coordinació de la resposta sanitària dels Bombers durant la pandèmia de la Covid-19.
Sis nous efectius
Altrament, el Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimecres el nomenament de sis bombers en període de formació, després que hagin superat el procés selectiu iniciat el passat mes d’abril. Per primera vegada, tres bomberes s’incorporaran al cos en una mateixa convocatòria. Els sis nous efectius iniciaran l’1 de setembre un període de formació de quatre mesos, i les incorporacions permetran cobrir les places que quedaran vacants arran de les jubilacions previstes i avançar cap a l’objectiu d’assolir els 124 agents. Avui dia, el Cos de Bombers està format per 120 efectius, vuit dels quals són dones.