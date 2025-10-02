Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Jessica Obiols durant una entrevista a RTVA. | RTVA
El Periòdic d'Andorra
Junta directiva de l'Agència de Protecció de Dades

Jessica Obiols, candidata com a nova cap de l’APDA amb el suport majoritari dels grups parlamentaris

Els grups parlamentaris de DA, PS, Ciutadans Compromesos i AE avalen la seva candidatura, que es votarà al proper ple del Consell General

Jessica Obiols és la candidata proposada per ser la nova cap de l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA). La seva candidatura ha estat consensuada pels grups parlamentaris de Demòcrates per Andorra (DA), Ciutadans Compromesos (CC), Socialdemòcrata (PS) i Andorra Endavant (AE). Tot i aquest suport ampli, el nomenament oficial s’haurà de votar en el proper ple del Consell General.

El president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha explicat el procés que ha portat a aquesta decisió. “Es va fer la valoració, es van fer les entrevistes i finalment, ahir, després de valorar-ho, pensem que la persona més adient és la Jèssica Obiols”. Ha remarcat que l’elecció respon al compliment dels requisits establerts en la normativa. “S’ha de triar algú que considerin que és el més adient en funció del coneixement del dret, del dret de protecció de dades, del perfil”, ha dit.
Jordana ha recordat que la nova normativa exigeix publicar un edicte amb requisits específics, com formació i coneixements jurídics. L’edicte es va publicar al juliol i fins al setembre es van poder presentar candidatures. En total, sis persones hi van optar, tot i que una va quedar descartada per no complir els requisits. Els cinc restants van ser escoltats per la comissió parlamentària, i finalment, DA i PS van optar per presentar Obiols. “Ara és el ple qui haurà de validar-ho dijous vinent”, ha afegit.

Per la seva banda, Andorra Endavant ha manifestat que dona suport a la candidatura. La formació ha subratllat que no havia presentat cap proposta pròpia i que, malgrat algunes crítiques passades de PS i DA-CC, no hi veu cap inconvenient. Des del grup s’ha remarcat que el currículum d’Obiols és sòlid i que això justifica el seu vot favorable en la sessió parlamentària.

Punjabi denuncia “un entorn de desprestigi” a nivell personal i institucional mentre dirigia l’APDA

