Inversió de 2,4 milions d’euros per engegar la remodelació de l’avinguda d’Encamp

Un conveni de finançament amb SAETDE per a l’execució de l’estudi i obres de remodelació de l’avinguda d’Encamp per un import total de 2.460.771 euros ha estat sabut i aprovat avui a la sessió ordinària del Consell del Comú encampadà, deslligant que, al mateix temps, aquests treballs iniciaran durant la present primavera. En aquest sentit, en la reestructuració de l’avinguda que afronta amb la concessió, s’ha fet saber que aquesta “s’afegeix el tram fins a la cruïlla amb el carrer Sant Jordi i la remodelació del carrer Bearn” en el marc de les primeres inversions previstes en l’adjudicació del domini esquiable.

“Es tracta d’unes obres que responen als eixos principals del pla urbanístic per garantir així uns entorns més accessibles, segurs i agradables per a les carreteres que es troben a peu de les pistes d’esquí d’Encamp i el Pas de la Casa. Amb la reforma, la qual s’estendrà per a la segona fase fins a la primavera o estiu de 2026, unifiquem totes les voreres igual que les terrasses i les arcades dels edificis seran més accessibles traient les barreres arquitectòniques que obstrueixen el pas dels vianants”, ha deslligat durant el ple la mandatària parroquial, Laura Mas.

En una altra menció, la cònsol ha fet saber que el projecte forma part del pla d’inversió de la concessió amb la societat de SAETDE, “on es preveu una inversió total de 100 milions d’euros al llarg del contracte, amb l’obligació de destinar-ne 40 durant els 10 primers anys”. A banda, l’execució de l’obra correspondrà al Comú encampadà, que procedirà a la licitació i adjudicació dels corresponents treballs, dels quals SAETDE finançarà fins a 3,5 milions d’euros tal com estava previst en el contracte de concessió, corresponents en aquest aspecte a la zona central de l’avinguda, com també els costos corresponents al carrer Bearn.

Les principals actuacions previstes són, per tant, la refecció de tots els serveis bàsics, així com “la col·locació del nou mobiliari, enllumenat, punts de recollida de residus intel·ligents, càmeres de videovigilància i un esforç per a l’homogeneïtzació de les terrasses”, ha precisat Mas. Altrament, hi haurà un increment de la cota del carrer que permetrà anivellar l’accés a pistes amb la zona comercial i de restauració de la mateixa avinguda.

En última instància, també ha detallat que aquesta remodelació inclourà una ampliació de les escales per millorar la mobilitat dels residents, comerciants i visitants. Sobre aquest assumpte, el conseller de la minoria, Josep Lluís Agudo, ha insistit als cònsols encampadans que les inversions “no han de ser només comercials o turístiques, sinó també pensades per millorar la qualitat de vida dels veïns pasencs”, al·legant que moltes instal·lacions, com ara els centres esportius “estan abandonades o bé no funcionen correctament“, tot i que existeixen pressupostos aprovats per a millorar-los, ha recordat.