  Inauguració de l'hotel social l'Arca d'Aixovall, aquest divendres al matí.
Alex Montero Carrer
Gestionat per la Creu Roja Andorrana

Inaugurat l’Arca d’Aixovall, un centre amb 68 places destinat a l’acollida de persones en situació de vulnerabilitat

Amb 36 habitacions i derivacions gestionades per Afers Socials, l'espai allotja actualment 24 usuaris i avança l’obertura per cobrir la demanda creixent

L’hotel social l’Arca d’Aixovall, ubicat a l’antic hotel Peralba i gestionat per la Creu Roja Andorrana, ha estat inaugurat oficialment aquest divendres al matí en un acte que ha reunit autoritats, representants institucionals i membres de l’entitat social. El recurs, que ja està en funcionament des del novembre, disposa de 36 habitacions i una capacitat màxima per a 68 persones, de les quals 20 estan ocupades actualment per 24 residents, entre persones soles i nuclis familiars.

L’hotel social l’Arca d’Aixovall està ubicat a l’antic hotel Peralba. | Marvin Arquíñigo

La presidenta de la Creu Roja Andorrana, Vicky Marrugat, ha obert els parlaments destacant que l’Arca és “un projecte col·lectiu que neix d’una idea tan simple com essencial: ningú s’ha de quedar enrere”. En aquest sentit, ha definit el centre com “un espai de refugi i de pas, un entorn on les persones poden reprendre el seu camí, acompanyades des del respecte, la professionalitat i la calidesa humana”, i remarcant que “aquí oferim molt més que un sostre. Oferim oportunitats, confiança i un suport estable per poder reconstruir projectes de vida”.

Marrugat ha assegurat que la voluntat és que l’Arca esdevingui “un model d’intervenció social, un servei proper, rigorós i profundament humà”, on l’allotjament, el suport socioeducatiu i els espais de convivència “esdevenen ponts cap a la inclusió i la participació comunitària”. Per altra banda, ha adreçat un reconeixement especial al voluntariat i als professionals de l’entitat: “Sou vosaltres qui doneu ànima a aquest projecte”, a més d’enviar un missatge a les persones que hi resideixen: “Aquest lloc es diu Arca perquè Arca vol dir refugi, protecció, un espai on es guarda allò que és valuós. I vosaltres ho sou”.

Discurs inagural amb la presidenta de la Creu Roja, Vicky Marrugat. | Marvin Arquíñigo

En declaracions posteriors, Marrugat ha detallat les dades d’ocupació actuals i la tipologia de residents: “Hi ha 24 persones, amb 20 habitacions ocupades. Poden ser famílies o persones que venen soles; hi ha habitacions amb dues persones, un matrimoni o un nucli familiar”. Altrament, ha especificat que l’accés al recurs es fa sempre a través del Ministeri d’Afers Socials i tot i que “no sabem si hi ha llista d’espera”, sí que ha remarcat que “hi ha una necessitat clara al país, malauradament”.

En aquest sentit, la presidenta de la Creu Roja Andorrana ha volgut destacar que l’obertura es va avançar per respondre, precisament, aquesta necessitat i també per reubicar les persones vulnerables allotjades a la pensió d’Escaldes-Engordany, tancada recentment. Pel que fa a la reforma de l’edifici, Marrugat ha situat el cost global en “uns tres milions d’euros”, recordant que l’equipament “està perfectament habilitat”, però que “amb els anys anirem fent les reformes adequades i pertinents”.

Una de les habitacions de l’hotel social l’Arca d’Aixovall. | Marvin Arquíñigo

Per altra banda, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha celebrat que la inauguració de l’Arca “complirà per poder donar aquesta cobertura i que aquestes persones més vulnerables tinguin aquest acompanyament social”. Així, ha afirmat que “a Andorra feia falta un servei com aquest”, el qual actua com a recurs temporal “fins que trobin un habitatge”, tot i assenyalar que, pel que fa a altres projectes similars, “de moment no en tenim cap”. En aquesta línia, ha remarcat que l’equipament està pensat per a persones que necessiten “acompanyament socioeducatiu i social en tots els àmbits perquè puguin tenir més autonomia”.

La ministra Trini Marín i Vicky Marrugat, a la cuina del nou espai. | Marvin Arquíñigo

En els discursos inaugurals, el cap de Govern, Xavier Espot, ha subratllat que el projecte és un exemple de la importància de les sinergies entre institucions. “Quan col·laborem cadascú des del nostre àmbit, aportant allò que sap fer millor, tirem endavant projectes de país absolutament necessaris”, ha afirmat. Espot ha recordat els 45 anys de trajectòria de la Creu Roja Andorrana i ha situat el nou equipament en el marc de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, la qual vol oferir a les persones eines per “empoderar-se” i avançar cap a l’autonomia. En aquest sentit, ha remarcat que l’Arca és “un servei temporal i un pont, en certa manera, fins a un habitatge definitiu”.

Finalment, en representació dels coprínceps episcopal i francès, Eduard Ibáñez i Robert Mauri han expressat “la felicitació i el suport personal i institucional” al projecte. Així, han qualificat el centre com “una eina important de servei a les persones més fràgils” i han recordat que la societat “afronta molts reptes: la pobresa, l’exclusió social, la manca d’oportunitats, les addiccions, la fragilitat mental”. A més, han destacat el caràcter col·lectiu del projecte: “Quan treballem junts, som capaços de transformar la realitat”, tot reconeixent la tasca dels professionals i voluntaris, “que són el cor del projecte”.

El cap de Govern, Xavier Espot, durant el seu discurs inagural. | Marvin Arquíñigo
Els representants dels coprínceps, Robert Mauri i Eduard Ibáñez, juntament amb els representants de la família Peralba. | Marvin Arquíñigo
La cuina de l’Arca, amb els representants institucionals durant la visita inaugural. | Marvin Arquíñigo
El nou director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Ribes, aquest divendres. | Marvin Arquíñigo
Els representants institucionals durant la visita a una de les habitacions de l’hotel. | Marvin Arquíñigo
La placa que encapçala el nou hotel social l’Arca d’Aixovall. | Marvin Arquíñigo
