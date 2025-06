Cirque du Soleil

‘Il·lu’, el nou espectacle del Cirque du Soleil, ja supera les 42.000 entrades venudes a nou dies de l’estrena

La proposta escènica, creada en exclusiva per al Principat, manté l'interès del públic internacional i introdueix una nova política de preus

El nou espectacle del Cirque du Soleil creat exclusivament per a Andorra, titulat ‘Il·lu’, ha assolit una fita destacada abans del seu debut. Amb més de 42.000 entrades venudes fins al moment —el 50% del total disponible—, l’expectació generada se situa en línia amb la registrada en l’edició anterior. Les entrades s’han adquirit principalment a través del portal oficial visitandorra.com i mitjançant les reserves gestionades pel sector turístic. Com és habitual, les funcions del cap de setmana —especialment les de dissabte— concentren el gruix de la demanda.

Quant a la procedència del públic, Espanya, Andorra i França encapçalen la llista, tot i que s’han registrat compradors procedents de fins a 33 països diferents. Entre ells destaquen els Estats Units, Bèlgica, Alemanya, el Regne Unit i Suècia, fet que confirma l’atractiu internacional de la proposta.

Per primera vegada, l’espectacle aplica una política de tarifes variables segons la zona de l’espai i el dia de la funció. Els preus van des dels 19 euros per a les funcions entre setmana amb seients laterals, fins als 59 euros de les entrades prèmium de cap de setmana, que inclouen accés prioritari i marxandatge exclusiu. L’objectiu d’aquest nou model és adaptar els preus a la visibilitat i ubicació de cada localitat, alhora que s’afavoreix l’accés a les millors zones per al públic individual.

Cal recordar que ‘Il·lu’ s’estrenarà el proper 4 de juliol i oferirà un total de 22 representacions. L’estructura de l’espai escènic està pràcticament completada, amb l’escenari, la graderia i la zona per als artistes ja enllestides. Només resta finalitzar la decoració interior i el muntatge de l’àrea de restauració. Els 25 artistes que formen part del repartiment van arribar a Andorra el passat 17 de juny i, des d’aleshores, treballen intensament en els assajos, juntament amb els equips de coreografia, vestuari i maquillatge.

L’espectacle compta amb el suport institucional del Comú d’Andorra la Vella i amb el patrocini de diverses empreses: MoraBanc, Caldea, Andorra Telecom, FEDA, Perfumeria Júlia, Via Moda, Unnic, Disand i Financera d’Assegurances.