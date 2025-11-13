Igualtat desplegarà l’1 de gener el nou protocol contra l’assetjament sexual al cos general i al cos diplomàtic

El Govern ha presentat aquest dijous el Protocol de mesures preventives i d’abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe de l’administració general i del cos diplomàtic, el qual s’implementarà a partir de l’1 de gener del pròxim any. Segons ha afirmat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, l’objectiu és garantir un entorn laboral lliure d’assetjament per al personal afectat, mentre que la cap del Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, ha explicat que el protocol defineix què s’entén per assetjament sexual i per raó de sexe i que recull exemples concrets de conductes verbals com difondre rumors o fer comentaris o bromes sexuals obscenes, enviar missatges de contingut sexual per qualsevol mitjà o fer un apropament físic excessiu o efectuar xantatge sexual.
En aquest sentit, ell procediment preveu l’externalització del canal de denúncia i de gestió dels casos mitjançant l’aplicació Co-Resol, un canal ètic gestionat per una empresa especialitzada. Cadena ha explicat que “la valoració de la situació serà responsabilitat de l’empresa externa que gestiona les denúncies” i que aquest personal “disposa de la formació, l’experiència i la sensibilització per poder activar el protocol i oferir una resposta ràpida, precisa, objectiva i independent”. A més, ha volgut puntualitzar que durant tot el procés “es garanteix l’anonimat de les persones implicades”.
“La valoració serà responsabilitat de l’empresa externa que gestiona les denúncies […] Disposa de la formació, l’experiència i la sensibilització per poder activar el protocol i oferir una resposta ràpida i precisa” – Mariona Cadena
El protocol inclou diverses fases, les quals comencen amb la recepció de la queixa o denúncia i continuen amb l’activació d’una comissió d’investigació integrada per representants del Departament de Polítiques d’Igualtat i per experts externs. Aquesta comissió durà a terme entrevistes i recollirà la informació necessària per elaborar un informe preliminar i, posteriorment, un informe final amb conclusions i, si escau, l’aplicació de mesures disciplinàries. Durant la instrucció es poden adoptar mesures cautelars per protegir la persona afectada. Segons Porras, una de les mesures prioritàries és la separació entre professionals implicats, que “s’ha de fer sempre en perspectiva de gènere, és a dir, mai castigant la víctima”.
El protocol també preveu mesures de prevenció i un sistema de seguiment i avaluació periòdica. En aquest sentit, Porras ha explicat que inclourà accions de formació i sensibilització, i que “la nostra idea és fer vídeos per explicar al personal de l’administració el protocol i la importància de conèixer què és l’assetjament sexual i per raó de sexe”. Tanmateix, i en quant a possibles casos detectats en l’Administració, Cadena ha indicat que no es té constància d’haver hagut d’intervenir en cap situació, però ha remarcat que “tampoc això no vol dir que no existeixi ni que no passi”.
Una de les mesures prioritàries és la separació entre professionals implicats, que “s’ha de fer sempre en perspectiva de gènere, és a dir, mai castigant la víctima”
Finalment, la secretària d’Estat ha assenyalat que totes les empreses del país estan obligades a disposar del seu propi protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe, independentment del nombre de treballadors, remarcant que “sí que hem rebut moltes demandes d’informació, i hem intentat acompanyar al màxim les empreses i ajudar-les a elaborar aquest protocol”.