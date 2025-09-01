Hope Palestina celebra un acte per la pau al Santuari de Meritxell i planteja la possibilitat d’acollir famílies refugiades

Hope Palestina ha anunciat la celebració de l’acte ‘Esperança per Gaza: Espelmes pels Infants’ el pròxim diumenge 28 de setembre a les 19.00 hores al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, amb el vistiplau de mossèn Ramon. L’esdeveniment, dedicat a la població i especialment als infants de Gaza, busca promoure la solidaritat i la reflexió a través d’expressions artístiques i humanitàries.
Durant l’acte es presentarà la tasca de l’associació, la qual actualment gestiona un programa d’apadrinament de 25 famílies de Gaza i que ofereix un grup de suport per a padrins i padrines, així com un programa de voluntariat. També hi haurà una actuació musical amb l’objectiu de crear un ambient d’unitat i empatia. L’organització destaca que “hem creat un sistema totalment transparent que permet ajudar de manera directa a Gaza, sense intermediaris” i recorda que “no sempre són econòmiques” les maneres de col·laborar.
Hope Palestina assenyala la seva voluntat d’obrir vies d’ajuda més enllà de la cooperació a distància i planteja el suport directe a famílies refugiades. En aquest sentit, el politòleg Albert Areny ha remarcat que la viabilitat d’un corredor humanitari depèn de la signatura de convenis internacionals i de la voluntat política. “Si aquesta associació ja ha fet els tràmits, la voluntat que queda pendent és només la política”, ha declarat.
Areny ha assenyalat que cal valorar la capacitat social i econòmica del país per adaptar persones refugiades. “Estem parlant de persones, i nosaltres també ho som. Aquí tenim una forma de fer les coses, una forma de relacionar-nos i una forma de construir la nostra societat”. Tot i reconèixer que els recursos econòmics hi són, ha posat en dubte l’adaptació social i ha advertit que “la dificultat seria de les dues parts, tant dels que vinguin com dels locals”. A més, ha remarcat que la solidaritat és positiva, però que “la pràctica és completament diferent. Estem parlant de conseqüències polítiques que no estem ni tenint en compte”.
Cal destacar, però, que Andorra ja ha viscut processos d’acollida en situacions de crisi. El març del 2022, el Consell de Ministres va acordar un procediment d’acollida temporal per a les persones desplaçades a causa de la guerra a Ucraïna. Va ser llavors quan el Govern va establir un mecanisme de registre i d’atenció a unes 62 persones, així com un marc legal d’acollida segons la Llei d’Immigració i la Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries.
Tanmateix, l’informe anual del Ministeri d’Afers Exteriors del 2024 també recull l’activació de fons d’ajuda humanitària en resposta a emergències, com la contribució de 25.000 euros aprovada l’11 de desembre a l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina (UNRWA) arran de l’escalada de violència a Gaza.