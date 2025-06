Activitats al medi natural

Grandvalira Resorts impulsa una temporada d’estiu amb més ciclisme, natura i gastronomia

Les estacions reforcen la seva aposta per la desestacionalització amb novetats destacades en BTT, activitats familiars i propostes culinàries

Grandvalira Resorts ha presentat aquest dimarts l’oferta per a la temporada d’estiu 2025, que començarà aquest dissabte amb l’obertura del Mirador Solar de Tristaina a Ordino Arcalís. L’activitat s’anirà estenent progressivament fins al mes de juliol, amb l’activació dels diferents sectors dels dominis de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís.

Una de les grans novetats és la inauguració del Bike World a Pal Arinsal, una àrea temàtica dissenyada per fomentar l’aprenentatge i la pràctica segura del ciclisme de muntanya per a totes les edats. Aquest espai se suma als més de 60 km de circuits del Bike Park, que acollirà novament competicions internacionals com la Copa del Món de BTT i una etapa de La Vuelta.

Grandvalira, per la seva banda, amplia el projecte e-bike fins als 105 km de recorreguts interconnectats, accessibles amb telecabines i amb punts de càrrega habilitats. El nou circuit Commencal Track Cyclone al sector de Soldeu n’és una de les incorporacions destacades.

Les propostes familiars es mantenen com un dels pilars de la temporada. El Mon(t) Magic Family Park de Canillo tornarà a obrir el 21 de juny amb atraccions com la tirolina, el Màgic Gliss o el Fornatura renovat. A Soldeu, destaca el golf de 9 forats més alt d’Europa, obert fins al 28 de setembre. També s’inclouen sortides 4×4, rutes guiades, senderisme i pesca sense mort en diferents sectors.

Pel que fa a la gastronomia, l’oferta es distribueix al llarg de tot el domini, amb espais com el Refugi del Llac de Pessons a Grau Roig, el restaurant de La Coma a Ordino Arcalís o el Wine & Meat Bar by Jean Leon a Soldeu.