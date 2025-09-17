Salut prohibeix la venda i ús de productes amb TPO, una substància cancerígena present en esmalts

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres un decret que prohibeix la fabricació, la comercialització i l’ús de productes estètics que contenen TPO (òxid de trimetilbenzil difenilfosfina), un foto iniciador àmpliament utilitzat en cosmètics per a ungles que requereixen activació sota llum ultraviolada (UV), com ara els gels semipermanents. La mesura respon a l’alt grau de perillositat d’aquest compost, que ha estat catalogat com a cancerigen i que ha estat vetat recentment per la Unió Europea.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat en roda de premsa que “és una decisió per protegir la salut pública” i que “no podem assumir riscos innecessaris”. També ha subratllat que l’Executiu ha volgut actuar amb rapidesa per alinear-se amb la normativa europea i “evitar possibles afectacions greus a la ciutadania”.
Segons ha informat Casal, el TPO es trobava en circulació a centres d’estètica, establiments comercials i fins i tot en alguns centres de cosmètica del país: “El Ministeri de Salut té constància que hi ha venda i utilització d’aquest producte, no només als centres d’estètica i als centres comercials que venen aquesta substància, sinó també se’n fa ús a alguns centres de cosmètica del país”. Per aquest motiu, el Govern recomana als consumidors que hagin adquirit recentment aquests productes que no en facin ús per cap motiu.
D’altra banda, els estudis internacionals expliquen que l’exposició al TPO pot provocar danys en la pell, les ungles i, a llarg termini, alteracions més greus en l’organisme amb risc cancerigen. “En l’àmbit de salut internacional, també hi ha hagut un posicionament compartit amb la Unió Europea, s’ha vist que també hi ha afectacions pel que fa a la salut de les mans o de les ungles que pot tindre conseqüències de salut més greus i que pot acabar en situacions de càncer”, ha manifestat el ministre portaveu.
El decret entrarà en vigor de manera immediata amb la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), prevista per a aquesta mitjanit. A partir d’aquell moment, els establiments no podran vendre ni aplicar productes amb TPO, i tampoc se’n permetrà la fabricació al país. A escala europea, la prohibició ja es va aprovar a finals d’aquest estiu, en el marc de l’estratègia comunitària per reforçar la seguretat química en productes de consum.