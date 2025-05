Parc públic

Govern fixa el preu dels lloguers dels pisos del carrer Roureda de Sansa entre 464 i 723 euros al mes

Els 14 habitatges de l’edifici rehabilitat s’adjudicaran a persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Preu Assequible

Els habitatges de l’edifici ubicat al carrer Roureda de Sansa, 8, i carrer Bonavista, 9, a la parròquia d’Andorra la Vella, es posaran a lloguer per un import mensual comprès entre 464,31 euros i 723,14 euros, en funció de la superfície i la tipologia de cada unitat. Aquesta informació ha estat publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA núm. 58), en el marc de l’annex V del conveni de col·laboració entre el Govern i l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH).

Els preus s’han determinat d’acord amb el Decret 454/2024, que fixa el preu assequible de referència en 10,42 euros per metre quadrat per a aquest immoble, integrat dins del parc públic d’habitatge a preu assequible.

L’edifici consta de sis plantes i catorze habitatges: deu d’una habitació i quatre de dues habitacions. Tots els pisos disposen d’un traster assignat, amb un cost mensual que oscil·la entre 21,25 euros i 73,46 euros, en funció de la superfície corresponent. La cessió dels trasters no pot fer-se de forma independent al lloguer de l’habitatge amb què estan vinculats.

A més, l’immoble inclou dos locals a la planta baixa destinats a usos polivalents del Ministeri d’Afers Socials, així com espais comunitaris per a serveis com la gestió de residus, comptadors d’aigua i electricitat, i neteja. L’edifici ha estat objecte d’una rehabilitació integral i disposa de la cèdula d’habitabilitat núm. 5/2025, emesa el 19 de febrer del 2025, que acredita la seva aptitud per a ús residencial.

La gestió administrativa i econòmica de l’edifici recaurà en l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), que assumirà tasques com la notificació de les rendes mensuals, la comunicació d’incidències i actuacions de manteniment, l’elaboració d’informes trimestrals sobre l’estat dels habitatges i la representació jurídica del Govern en casos de desnonament o reclamació de deutes.

Per la seva part, el Govern haurà de cedir l’edifici a l’INH per a la seva adjudicació a les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Preu Assequible, facilitar la documentació i les claus dels immobles, assumir la pòlissa d’assegurança de l’edifici i garantir l’equilibri pressupostari del projecte.