  • El Govern ha aprovat aquest diemcres ajudes per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals. | Govern d'Andorra
Ajuts a la ramaderia

El Govern destina més d’1,3 milions d’euros per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya

Aquests ajuts permeten donar continuïtat i suport al sector primari, i sobretot a la cria i producció de bestiar a través de la pràctica del pastoralisme

El Govern ha aprovat els nous ajuts destinats al sector ramader per al període comprès entre l’1 de desembre del 2024 i el 31 de maig del 2025. L’import total és d’1.373.401,62 euros, xifra que representa un increment del 5% respecte al mateix període de l’any anterior. En total, 90 explotacions ramaderes d’arreu del país se’n beneficiaran. Es tracta del tercer pagament calculat amb els reglaments actualitzats el març del 2024, que tenen per objectiu reforçar la raça Bruna d’Andorra i establir nous barems per a l’atorgament de subvencions. A més, és el primer que incorpora l’actualització dels criteris aplicada aquest 2025 per al càlcul de l’ajut destinat a les anolles —femelles de boví d’entre 12 i 24 mesos—, amb la voluntat de fomentar la recria de bestiar de la raça autòctona.

Segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, aquestes subvencions tenen la finalitat d’acompanyar i impulsar la ramaderia del país, garantint alhora la continuïtat del sector i la qualitat del producte de proximitat. Casal ha remarcat que els ajuts al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya permeten sostenir el pastoralisme, base de la producció de carn al país, i aporten beneficis al conjunt de la societat: “El manteniment de l’entorn natural gràcies a aquestes pràctiques fa que les muntanyes i els fons de vall es mantinguin cuidats i plens de vida”, ha destacat.

Les subvencions s’adrecen als titulars d’explotacions de bestiar de renda —boví, equí, oví i caprí— i s’atorguen en funció del nombre de caps i dels dies d’estada al país. A través d’aquest sistema, es posa en valor el paper del pastoralisme en el manteniment del paisatge i la biodiversitat, alhora que es contribueix a minimitzar els riscos naturals que poden afectar el territori.

